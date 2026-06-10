Două deputate îi urmează lui Victor Ponta în grupul Uniți pentru România

Victor Ponta, deputat al României și fost premier. Sursa foto: Agerpres

Deputaţii Victor Ponta, Raisa Enachi şi Mariana Vârgă s-au afiliat grupului parlamentar Uniţi pentru România.

Cei trei deputaţi au depus informări la Biroul permanent al Camerei, conform cărora se vor alătura Grupului parlamentar nou-înfiinţat Uniţi pentru România, scrie Agerpres.

Victor Ponta a menţionat că începând cu data de 27 mai îşi încetează activitatea în calitate de deputat al grupului parlamentar PSD şi va activa în cadrul grupului parlamentar Uniţi pentru România. Ponta este deputat de Dâmboviţa şi a fost ales pe listele electorale ale PSD.

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Raisa Enachi s-a alăturat grupului Uniţi pentru România începând cu data de 5 iunie. Este deputat de Vaslui şi a fost aleasă pe listele electorale ale S.O.S. România.

Mariana Vârgă este deputat de Bucureşti şi a fost aleasă tot pe listele electorale ale S.O.S. România.