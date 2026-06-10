Medicul Dana Safta, despre Nina Iliescu: O mare doamnă. Regret tare că poporul ăsta al nostru n-a cunoscut-o – dar nici n-a vrut să fie cunoscută

Nina si Ion Iliescu. Sursa Foto: Agerpres

Medicul Dana Safta a vorbit despre relația specială pe care a avut-o cu familia Iliescu.

Medicul Dana Safta a făcut referire la Nina Iliescu, soția lui Ion Iliescu.

„Din lumea politică, în 1993 m-am întâlnit cu o mare doamnă. O mare doamnă, și regret tare că poporul ăsta al nostru n-a cunoscut-o – dar nici n-a vrut să fie cunoscută. Vorbesc de doamna Nina Iliescu. Era o situație ORL-istică urgentă. S-a creat o relație medic-pacient care s-a dezvoltat pe încredere și corectitudine și a ajuns o prietenie. Era o plăcere, o necesitate, o dorință să ne auzim, să ne vedem atunci când se putea. Mi-au fost foarte dragi amândoi și eu n-am schimbat niciodată registrul, în niciun alt context politic al României, în ceea ce îi privește.

Am avut parte de mulți, de foarte mulți, de la primul și la cei ce au urmat, dar întotdeauna am fost foarte clară, foarte directă și am spus: „Relația aceasta este relația mea”. Ea e a mea și țin enorm la ea. În rest, n-am permis niciodată nici să se spună ceva împotrivă, nici să se judece vreun moment, absolut deloc. Și mi-a fost respectată întotdeauna atitudinea, chiar a fost apreciată. A fost apreciată și asta a făcut, într-un fel, să capăt încrederea și următorilor, până la un moment în care nu mai aveam niciun fel de rețineri”, a zis Dana Safta la podcastul Avangarda.

Cum era Ion Iliescu drept pacient

Dana Safta a vorbit și despre Ion Iliescu pacientul, nu politicianul.

„Era un pacient extraordinar de ascultător și de răbdător și făcea absolut tot ceea ce... respecta tot ceea ce medicii hotărau. Medicii români! Vorbesc de medicii români. Eu nu am fost cu dumnealui în niciun moment medical afară din țară. Oricum, momentele dificile medicale care au existat și care s-au rezolvat așa, în stilul nostru uneori disperat, heirupist – să avem niște device-uri, să rezolvăm niște situații acute etc. – le-a tratat cu atâta bun simț, cu atâta calm, cu atâta respect... A înțeles, n-a pus niciun fel de presiune și a acceptat tot ce trebuia să i se întâmple, cu un curaj și cu încredere. Știa foarte bine că n-o să-i prezentăm altfel situația decât așa cum este.

Au fost momente care sunt în memoria mea și rămân în memoria mea; n-am de gând să le aștern pe hârtie, pentru că sunt ale mele și chiar nu vreau să le fac publice. Dar unele au fost de un dramatism neașteptat, cu o rezolvare miraculoasă. Deci, izbutirea asta, faptul că am izbutit, a fost extraordinar”, a zis Dana Safta în cadrul podcastului realizat de Ionuț Vulpescu.

Care au fost calitățile sale umane?

„În primul rând, dacă vorbim de calități umane, avea tot ce-i trebuie ca să fie uman. Dar acest mod cald, prietenos, direct... răbdare, absolut respect față de toți, față de toți. Dumnealui trecea pe orice hol de spital, saluta pe toată lumea, fără să fie înainte salutat; respecta omul, indiferent de condiția lui. Îi păsa, îi păsa de fiecare. Telefonul acela: „Nu vrem să știm decât cum ești și ce face Valentin, unde mai pleci în vacanță, cât stai...”. Intrau un pic în stres când știau că plec, pentru că, așa cum ați pus în evidență, eu întotdeauna am fost cu mâna pregătită să răspund la orice semnal de solicitare, și simțeam această îngrijorare. Așa că a fost o relație specială. Și este relația mea, pe care o port în mine cât voi fi, firește”, a zis medicul Dana Safta.

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