Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri SUA îi trimit pe Steve Witkoff și Jared Kushner în Pakistan pentru noi negocieri cu Iranul
Data actualizării: 09:04 25 Apr 2026 | Data publicării: 08:56 25 Apr 2026

Autor: Tiberiu Vasile

Steve Witkoff Foto: Agerpres

Emisarii lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, reiau negocierile cu Iran la Islamabad, în contextul unor semnale de progres și al prelungirii armistițiului.

Emisarii preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff şi Jared Kushner, vor sosi sâmbătă dimineaţă la Islamabad pentru noi negocieri cu Iranul negociate de Pakistan, în vederea încheierii războiului din Orientul Mijlociu, a declarat vineri purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, pentru Fox News, relatează AFP şi Reuters.

"Pot confirma că emisarul special Witkoff şi Jared Kushner vor pleca din nou în Pakistan mâine dimineaţă (sâmbătă) pentru a purta discuţii cu reprezentanţii delegaţiei iraniene", a afirmat Leavitt, adăugând că speră că va avea loc "o conversaţie fructuoasă care va conduce la un acord".

Administraţia Trump a observat "unele progrese" din partea Iranului în ultimele zile

Adresându-se jurnaliştilor la Casa Albă, Leavitt a declarat că administraţia Trump a observat "unele progrese" din partea Iranului în ultimele zile, fără a oferi detalii.

Reuters a relatat anterior ca ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, era aşteptat vineri în capitala Islamabad pentru a discuta propuneri de reluare a negocierilor de pace cu SUA.

Leavitt a afirmat că vicepreşedintele JD Vance, care a condus o prima rundă de discuţii cu Iranul la Islamabad la începutul acestei luni, care s-au dovedit un eşec, este pregătit să călătorească în Pakistan pentru a participa la discuţii dacă acestea se dovedesc a fi fructuoase.

"Preşedintele, vicepreşedintele, secretarul de stat vor aştepta aici, în Statele Unite, informaţii noi, iar vicepreşedintele, din câte am înţeles, este gata să plece în Pakistan dacă considerăm că este necesar", a spus Leavitt.

Trump a prelungit unilateral marţi un armistiţiu de două săptămâni cu Iranul, pentru a acorda mai mult timp negocierilor pentru încheierea războiului, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Trump ordonă Marinei să „tragă și să distrugă orice ambarcațiune” care amplasează mine în Strâmtoarea Ormuz
 

