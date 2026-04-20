€ 5.0989
|
$ 4.3341
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0989
|
$ 4.3341
 
Iranul, pe muchie de cuțit: Trump amenință cu noi bombardamente, în timp ce Vance merge în Pakistan pentru discuții
Data actualizării: 21:13 20 Apr 2026 | Data publicării: 21:06 20 Apr 2026

Iranul, pe muchie de cuțit: Trump amenință cu noi bombardamente, în timp ce Vance merge în Pakistan pentru discuții
Autor: Ioan-Radu Gava

jd vance in pakistan Foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump amenință că va bombarda Iranul dacă armistițiul se rupe, în timp ce Vance se află, se pare, în drum spre Islamabad.

Delegația vicepreședintelui american JD Vance se află în drum spre Pakistan, a declarat președintele american Donald Trump pentru New York Post luni. Vance conduce delegația pentru a purta o nouă rundă de discuții de armistițiu cu Iranul la Islamabad, potrivit JPost.

„Ar trebui să purtăm discuțiile... Așa că presupun că în acest moment nimeni nu se joacă”, a declarat Trump pentru publicație.

Delegația îi include pe trimisul special Steve Witkoff și pe ginerele lui Trump, Jared Kushner, a menționat publicația.

„Se îndreaptă acum. Vor fi acolo în seara asta”, a spus Trump.

Trump a semnalat, de asemenea, publicației că va lua în considerare o întâlnire directă cu conducerea iraniană.

„Nu am nicio problemă să mă întâlnesc cu ei. Dacă vor să se întâlnească, și avem niște oameni foarte capabili, dar nu am nicio problemă să mă întâlnesc cu ei”, a declarat el pentru New York Post.

Iranul nu va atinge capacitățile de armament nuclear, a insistat Trump

Cu toate acestea, Trump a insistat că Iranul trebuie să abandoneze programul său nuclear.

„Scăpați de armele lor nucleare. Este foarte simplu. Nu va exista nicio armă nucleară”, a spus el.

Trump a mai spus că Iranul are potențialul de a prospera, dar s-ar putea confrunta cu consecințe dacă discuțiile eșuează. Trump a evitat însă să spună ce măsuri ar putea lua SUA.

Cu toate acestea, o altă sursă familiarizată cu situația a declarat pentru Reuters că Vance este încă în SUA și nu a plecat în Pakistan.

Trump: Dacă armistițiul se desface, vor cădea multe bombe

Ulterior, Donald Trump a oferit un interviu PBS News, care l-a întrebat pe președinte ce s-ar întâmpla dacă armistițiul se rupe.

Trump a răspuns că „Multe bombe vor începe să explodeze”.

Declarațiile lui Trump vin după ce agenția oficială de știri iraniană IRNA a anunțat duminică seară, într-o postare pe X/Twitter, că „știrile care circulă despre o a doua rundă de negocieri la Islamabad sunt false”.

Rămâne neclar dacă delegația iraniană, condusă probabil de președintele Parlamentului, Mohammad-Bagher Ghalibaf, și de ministrul de externe, Abbas Araghchi, va călători la Islamabad sau dacă Vance va purta discuții indirecte prin intermediul guvernului pakistanez.

Trump a declarat, de asemenea, pentru PBS că nu este sigur dacă Iranul va participa la discuții.

„Ar trebui să fie acolo. Nu știu. Am fost de acord să fim acolo, chiar dacă ei spun că nu sunt. Dar s-a decis și vom vedea dacă se va întâmpla. Dacă nu sunt acolo, este în regulă”, a spus el.

Delegația iraniană intenționează să călătorească la Islamabad marți, potrivit New York Times

The New York Times a citat însă doi înalți oficiali iranieni care au declarat că delegația Teheranului face planuri de a călători la Islamabad.

Delegația va fi probabil condusă de președintele Parlamentului iranian, Mohammed-Bagher Ghalibaf, și urmează să călătorească marți, au declarat sursele.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close