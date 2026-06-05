Un nou scandal zguduie familia regală din Dubai: fosta soție a unui șeic, reținută

Potrivit informațiilor transmise de Parchetul din Dubai pentru BBC, Zeynab Javadli, fosta soție a unui nepot al șeicului Dubaiului, a fost reținută ca urmare a unei plângeri depuse de fostul său soț, șeicul Saeed bin Maktoum bin Rashid Al Maktoum, tatăl celor trei copii ai cuplului.

Acuzele șeicului Saeed bin Maktoum bin Rashid Al Maktoum

Șeicul Saeed bin Maktoum bin Rashid Al Maktoum afirmă că femeia ar fi răpit copiii în timpul unei vizite aprobate de instanță.

Familia și prietenii lui Zeynab Javadli nu au mai luat legătura cu ea de marți seară, timp de aproape două zile nu s-a știut unde se află ea sau copiii ei.

De luni întregi, femeia ieșea foarte rar din casă, pentru că credea că ofițeri de securitate așteptau să îi ia copiii și să o rețină.

În 2025, fostul ei soț a depus o plângere la poliție și a acuzat-o că le-a răpit fiicele. Cei doi s-au acuzt reciproc de răpirea copiilor.

Cine este Zeynab Javadli

Zeynab Javadli este fostă gimnastă internațională și riscă și o eventuală reținere pentru infracțiuni online în Emiratele Arabe Unite, după ce în 2025 a transmis live unul dintre conflictele cu privire la copii.

Video

La acel moment, femeia a explicat gestul într-un mesaj video pe care l-a trimis avocatului britanic pentru drepturile omului David Haigh: „Știam că era ultima mea șansă să fiu cu copiii mei, pentru că nu m-ar mai fi lăsat niciodată să îi văd. Chiar am crezut că era ultima mea șansă, așa că am deschis un livestream și am cerut ajutor.”

Avocații șeicului Saeed bin Maktoum bin Rashid Al Maktoum au afirmat în instanță, în dosarul cu privire la custodia copiilor, că Javadli nu era o mamă potrivită. Ei au zis că nu și-ar fi trimis fiicele la școală, că ar fi locuit într-un spațiu neadecvat pentru copii în perioada în care stătea la hotel și că sănătatea fetei celei mici ar fi fost pusă în pericol.

Comunicatul Parchetului din Dubai

Într-un comunicat transmis joi seară, Parchetul din Dubai a anunțat că dosarul este încă în anchetă și face parte din proceduri legale aflate în curs de desfășurare.

„Vom continua să luăm măsurile legale necesare, în conformitate cu legile în vigoare, protejând în același timp bunăstarea și interesul superior al copiilor”, a transmis Parchetul din Dubai.

În replică, Haigh a solicitat Emiratelor Arabe Unite să îi permită imediat lui Javadli accesul la avocatul ei, la consulat și la familie și să o lase să se întoarcă la locuința ei din Dubai.