Scumpirea petrolului declanșează o cursă pentru biocombustibili, cu efecte asupra prețurilor alimentelor: „Guvernele joacă periculos"

Cererea pentru biocombustibili va crește cu aproape o treime în 2026, în contextul scumpirii petrolului, fapt ce ar putea alimenta și mai mult inflația prețurilor alimentelor. În același timp, închiderea Strâmtorii Ormuz a provocat perturbări majore și aprovizionarea cu îngrășăminte.

Experții trag un semnal de alarmă și spun că această combinație periculoasă de factori perturbatori ar putea împinge lumea mai aproape de o criză alimentară la nivel global, relatează The Guardian.

Tot mai multe țări aleg să utilizeze mai mult biocombustibil

Tot mai multe state aleg să utilizeze mai mult biocombustibil, după ce prețul petrolului a urcat la aproape 100 de dolari pe baril, ca urmare a atacurilor SUA–Israel asupra Iranului și a închiderii Strâmtorii Ormuz.

Statele Unite, Indonezia, Brazilia, Thailanda și alte țări au vrut să crească proporția de biocombustibil. Conform estimărilor grupului de reflecție Transport & Environment (T&E), cererea de biocombustibili ar putea crește cu 70% până în anul 2030 dacă aprovizionarea cu petrol rămâne limitată.

De asemenea, aprovizionarea cu îngrășăminte a fost afectată de război, iar prețurile acestora au crescut puternic, fapt care a dus la scumpirea alimentelor de bază pentru unele dintre cele mai sărace populații din multe regiuni ale lumii.

„Guvernele joacă un joc periculos”



Experții spun că lumea s-ar putea îndrepta deja către o criză alimentară. Kädi Ristkok, directoare pentru energie și climă la T&E, a spus că biocombustibilii vor amplifica presiunea.

„Guvernele joacă un joc periculos promovând utilizarea alimentelor pentru producerea combustibilului. Liderii încearcă, pe bună dreptate, să găsească soluții la actuala criză a petrolului, însă biocombustibilii nu pot avea decât un rol marginal în sistemul nostru energetic fără consecințe devastatoare. Impactul neintenționat asupra prețurilor alimentelor și asupra mediului este enorm. În loc să alimenteze mașinile cu produse alimentare, guvernele trebuie să urmărească opțiuni mai sustenabile, precum electrificarea”, a spus Kädi Ristkok.

Biocombustibilii concurează cu culturile alimentare pentru terenuri agricole, La nivel mondial aproximativ una din fiecare 20 de tone de îngrășăminte este folosită pentru cultivarea plantelor destinate producerii de combustibil.

În unele state proporția este mult mai mare, respectiv o zecime din consumul de îngrășăminte din Statele Unite este destinată biocombustibililor, iar în Indonezia o cincime. „Cu cât ardem mai multe culturi agricole, cu atât vom avea nevoie de mai multe îngrășăminte”, a zis Ristkok.

Biocombustibilii obținuți din plante oleaginoase și cereale asigură aproape 4% din necesarul mondial de energie pentru transport. Dacă statele își vor pune în aplicare planurile de extindere a folosirii biocombustibililor, această pondere ar crește la aproximativ 6%, potrivit estimărilor T&E.

Prețurile alimentelor vor crește din nou



Chiar dacă nu se poate estima cu exactitate în ce măsură extinderea biocombustibililor ar putea crește prețurile alimentelor, Simon Suzan, analist principal în domeniul energiei la T&E, a spus că impactul ar putea fi semnificativ.

În timpul crizelor alimentare din 2007–2008, Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a estimat că utilizarea biocombustibililor a contribuit cu între 40% și 70% la creșterea prețurilor porumbului și boabelor de soia.

Statele Unite estimează deja că prețurile alimentelor vor crește în acest an cu între 2,2% și 4,7%, în mare parte din cauza războiului din Iran.

Conform lui Suzan, încurajarea trecerii la vehicule electrice ar putea scădea cererea de biocombustibili.

Producerea energiei regenerabile, o folosire mult mai eficientă a terenului

Producerea energiei regenerabile reprezintă o folosire mult mai eficientă a terenului decât cultivarea plantelor pentru combustibil, respectiv panouri solare amplasate pe doar 3% din suprafața de teren folosită în prezent pentru producția de biocombustibili ar genera aceeași cantitate de energie. Iar datorită eficienței superioare a mașinilor electrice, aceasta ar fi suficientă pentru a alimenta o treime din flota de automobile la nivel global.

Totodată, biocombustibilii generează cu aproximativ 16% mai mult dioxid de carbon față de combustibilii fosili pe care îi înlocuiesc, din cauza impactului lor asupra defrișărilor și schimbărilor în folosirea terenurilor.

Biocombustibilii produși din deșeuri ar putea aduce anumite economii de carbon. Totuși, Suzan a zis: „Utilizarea lor la nivel global este încă foarte limitată, iar astfel de reziduuri sunt deja folosite în unele alte sectoare”, notează sursa citată.