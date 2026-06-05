Exporturile de petrol ale Iranului, la cel mai scăzut nivel din ultimii șase ani

Iranul a exportat în luna mai doar 209.000 de barili de petrol pe zi (bpd), față de 1,34 milioane în aprilie și aproape 1,9 milioane în martie, potrivit datelor de transport maritim furnizate de compania Vortexa.

Estimările companiei Kpler indică un nivel de circa 260.000 bpd pentru exporturile din mai, ușor mai ridicat, dar în continuare cel mai scăzut de la perioada de vârf a campaniei de „presiune maximă” desfășurată între 2019 și 2020.

În momentul în care blocada a intrat în vigoare în aprilie, analiștii anticipau că Teheranul va recurge la stocarea plutitoare a petrolului până la apariția unor oportunități de comercializare. Totuși, nivelul stocurilor nu a mai continuat să crească. Datele furnizate de Kpler indică o scădere de la aproximativ 190 de milioane de barili la sfârșitul lunii aprilie la circa 147 de milioane în prezent, pe fondul exporturilor către China și al reducerii producției, potrivit oilprice.

Cererea Chinei de petrol scade

Problema pentru Teheran este că cererea Chinei se răcește exact în momentul în care Iranul are cea mai mare nevoie de cumpărători. Importurile chineze de petrol iranian au scăzut la 1,1 milioane bpd în mai, cel mai redus nivel din ianuarie 2025. Rafinăriile independente din China au început să reducă ritmul procesării din cauza marjelor slabe și a stocurilor confortabile de combustibili, diminuând astfel cererea pentru petrolul aflat sub sancțiuni.

Schimbarea a inversat raportul de preț: petrolul Iranian Light, care anterior se vindea peste nivelul Brent, se tranzacționează acum cu un preț mai mic decât acesta, pentru prima dată în ultimele două luni.

Între timp, aproximativ 67 de milioane de barili de țiței și condensat iranian rămân blocați în interiorul Golfului Persic și al Golfului Oman, conform estimărilor Kpler.

Analiștii afirmă că timpul s-ar putea scurge rapid pentru Iran. Kpler a avertizat că, dacă blocada va rămâne în vigoare încă două luni, Iranul ar putea rămâne efectiv fără petrol disponibil pentru a fi livrat către China.

Implicațiile asupra pieței depășesc însă Iranul. Fiecare baril eliminat de pe piețele de export contribuie la înăsprirea unei situații deja tensionate a ofertei globale, într-un moment în care perturbările din Orientul Mijlociu au redus deja exporturile regionale.

Deocamdată, numărul mai mic de petroliere care pleacă din Iran se traduce prin volume mai reduse de petrol ajunse la cumpărători, iar în final acest lucru ar putea duce și la o scădere a producției.

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