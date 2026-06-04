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DCNews Stiri Trump anunță că negocierile SUA-Iran ar putea fi finalizate "în acest weekend"

Trump anunță că negocierile SUA-Iran ar putea fi finalizate "în acest weekend"

Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 04 Iun 2026
Imagine cu războiul din Iran si Donald Trump Imagine cu războiul din Iran si Donald Trump. Imagine realizata cu AI
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Președintele american Donald Trump a declarat că negocierile dintre SUA și Iran ar putea fi finalizate chiar în acest weekend, sugerând că părțile sunt aproape de un posibil acord.

Preşedintele american Donald Trump a afirmat miercuri că discuţiile cu Iranul ar putea duce la un rezultat chiar în "acest weekend", dar nu a exclus nici posibilitatea ca acestea să eşueze, scrie AFP.

Negocierile se desfăşoară "foarte bine", a apreciat preşedintele american în cadrul unui schimb de idei cu presa în Biroul Oval.

Donald Trump a mai declarat miercuri că doreşte să "separe" discuţiile privind Libanul de cele referitoare la Iran, în timp ce Teheranul consideră, dimpotrivă, că este vorba despre acelaşi subiect.

"Aş dori să le separ", a spus preşedintele american, citat de AFP.

Israelul și Hezbollah vor înceta "total focul"

Preşedintele parlamentului libanez, Nabih Berri, care joacă un rol de mediator între Hezbollah şi Statele Unite, garantează respectarea de către gruparea pro-iraniană a unui "armistiţiu cuprinzător" cu Israelul, a declarat marţi consilierul său Ali Hamdan pentru AFP.

Trump a anunţat luni seara că Israelul a promis că nu va ataca suburbiile sudice ale Beirutului şi că, în schimb, Hezbollah va înceta "total focul". Niciuna dintre părţi nu a confirmat acest lucru.

"Principala cerere a preşedintelui (parlamentului) Berri este un armistiţiu cuprinzător. Dacă se va ajunge la un acord de încetare a focului cuprinzător, el garantează că Hezbollah îl va respecta", a declarat Hamdan pentru AFP.

Berri este liderul mişcării şiite Amal, aliată a Hezbollah care nu menţine contacte directe cu Statele Unite.

Consilierul său a precizat că "armistiţiul cuprinzător înseamnă oprirea atacurilor aeriene, de pe uscat sau de pe mare, şi că nu vor mai exista demolări sau distrugeri" în sudul Libanului, unde Israelul este acuzat că a distrus localităţi întregi.

Preşedintele Trump a afirmat luni seara că a obţinut din partea premierului israelian Benjamin Netanyahu promisiunea că va renunţa la un atac asupra suburbiilor sudice ale Beirutului, considerate un bastion al Hezbollah.

Discuţiile dintre Statele Unite şi Iran continuă "fără întrerupere"

Donald Trump a afirmat marţi că discuţiile dintre Statele Unite şi Iran continuă "fără întrerupere", respingând relatările conform cărora Teheranul a întrerupt dialogul cu Washingtonul din cauza ofensivei israeliene din Liban, informează AFP.

"Au fost multe ştiri false despre faptul că Republica Iraniană şi SUA au oprit discuţiile acum câteva zile. Aceste zvonuri sunt false şi eronate. Conversaţiile dintre noi au fost continue, inclusiv acum patru zile, trei zile, două zile, o zi, şi chiar azi.

Unde vor duce aceste discuţii, nu ştie nimeni. Dar le-am spus şi iranienilor. "E timpul, într-un fel sau altul, să ajungeţi la un acord. Faceţi acelaşi lucru de 47 ani şi nu mai puteţi continua", a scris Donald Trump pe Truth Social. 

Negocierile sunt în desfăşurare de săptămâni întregi pentru a pune capăt războiului lansat pe 28 februarie. 

CITEȘTE ȘI: Donald Trump, pregătit să meargă la Islamabad în cazul unui acord cu Iranul. Stadiul actual al negocierilor
 

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