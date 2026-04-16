Donald Trump, pregătit să meargă la Islamabad în cazul unui acord cu Iranul. Stadiul actual al negocierilor

Preşedintele american Donald Trump a declarat, joi, 16 aprilie, că dacă se va ajunge la un acord cu Iranul pentru încheierea războiului în cadrul negocierilor de la Islamabad ar putea merge la faţa locului, afirmând cu acest prilej că Iranul a acceptat „aproape orice”, relatează Reuters și preluat de Agerpres.

Trump a avut un ton optimist în discuţia cu jurnaliştii de pe peluza Casei Albe în timp ce se pregătea de o deplasare internă în Nevada şi Arizona. El a spus că ar putea prelungi armistiţiul cu Iranul care urmează să expire săptămâna viitoare, dar că s-ar putea ca acest lucru să nu fie necesar.

„Dacă un acord este semnat la Islamabad aş putea merge. Mă vor acolo”, a spus Trump.

De asemenea, liderul american a afirmat, fără a furniza dovezi în acest sens, că Iranul a fost de acord să predea uraniul său îmbogăţit, despre care se crede că se află sub dărâmături în urma loviturilor aeriene americano-israeliene de anul trecut.

„Au acceptat să ne predea pulberea nucleară”, le-a spus preşedintele american jurnaliştilor, utilizând termenul pe care îl foloseşte pentru a desemna stocurile de uraniu îmbogăţit, potrivit AFP.

„Există şanse foarte bune să ajungem la un acord”, a adăugat Trump.

