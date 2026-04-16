Război în Orientul Mijlociu / Ziua 48: Israelul extinde zona de securitate în Liban, pe fondul continuării luptelor cu Hezbollah

Update 3: Premierul israelian ordonă extinderea zonei de securitate în Liban

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a dat ordin armatei să extindă zona de securitate în sudul Libanului, pe fondul continuării luptelor cu miliţiile grupării şiite libaneze Hezbollah, susţinută de Iran, a anunţat biroul său miercuri seara, potrivit dpa.

Israelul poartă în acelaşi timp discuţii cu Libanul, dar reuniunea cabinetului de securitate israelian, întrunit miercuri pentru a analiza o posibilă încetare a focului în Liban, s-a încheiat fără nicio decizie, conform informaţiilor din media şi unei postări a unui jurnalist de la Axios pe platforma X.

Reprezentanţi israelieni şi libanezi au avut marţi, la Washington, discuţii politice directe pentru prima dată după multe decenii.

Premierul Netanyahu a spus că discuţiile au drept scop asigurarea dezarmării miliţiilor Hezbollah şi realizarea unei păci durabile.

Guvernul libanez, care nu este parte în conflictul dintre Israel şi Hezbollah, doreşte încetarea focului şi retragerea trupelor israeliene din sudul Libanului.

Ciocnirile dintre forţele israeliene şi Hezbollah au continuat şi miercuri.

Netanyahu a declarat că zona de securitate va fi extinsă şi spre est, spre versanţii Muntelui Hermon, pentru a oferi un sprijin mai bun comunităţilor druze, considerate aliate ale Israelului. Lanţul muntos

se întinde de-a lungul frontierei siriano-libaneze şi ajunge până la Înălţimile Golan, anexate de Israel.

Update 2: Iranul amenință cu întreruperea armistiţiului

Blocada impusă de SUA în Strâmtoarea Ormuz ar putea să ducă la întreruperea armistiţiului între Iran şi Statele Unite ale Americii, a avertizat purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, într-o declaraţie făcută joi pentru agenţia de stat rusă RIA Novosti, în a noua zi a acestui fragil armistiţiu, potrivit Xinhua.

Baghaei a declarat că forţele armate iraniene sunt pregătite să ia măsurile necesare în această situaţie.

Declaraţia sa intervine într-un context de îngrijorări în creştere privind menţinerea încetării focului în războiul declanşat de ofensiva americano-israeliană împotriva Iranului în 28 februarie, un armistiţiu de două săptămâni fiind iniţial mediat pentru a dezescalada tensiunile dintre Washington şi Teheran.

De asemenea, preşedintele parlamentului iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, a subliniat pe reţelele de socializare că Libanul trebuie inclus în orice acord de încetare a focului, notează Xinhua.

Într-un interviu separat pentru agenţia de presă iraniană Isna, Mohsen Rezaei, consilier militar de rang înalt al noului lider suprem, Mojtaba Khamenei, declarase că Iranul este pregătit pentru un război prelungit, în pofida ameninţării cu un blocaj maritim din partea SUA. Potrivit acestuia, Iranul nu va face niciun fel de compromis în privinţa condiţiilor sale la negocierile cu SUA.

Update 1: UE lucrează la un plan privind combustibilul pentru avioane, în contextul crizei din Iran

Uniunea Europeană elaborează planuri de răspuns la o iminentă criză a aprovizionării cu combustibil pentru avioane precum şi pentru a maximiza producţia rafinăriilor din blocul comunitar, au declarat mai mulţi oficiali consultaţi de Reuters.

Companiile aeriene europene au avertizat că în următoarele săptămâni ar putea apărea o penurie de combustibil pentru avioane, din cauza războiului din Iran, ceea ce ar perturba călătoriile înainte de sezonul estival. Europa este mai dependentă de importurile de combustibil pentru avioane decât de orice alt combustibil pentru transport, în condiţiile în care aproximativ 75% din importurile sale de kerosen provin din Orientul Mijlociu.

Începând de luna viitoare, Comisia Europeană va cartografia capacitatea de rafinare a produselor petroliere la nivelul întregului bloc comunitar şi va introduce măsuri "pentru a asigura utilizarea şi menţinerea deplină a capacităţii de rafinare existente", se arată într-un proiect de propunere consultat de Reuters.

De asemenea, UE lucrează la măsuri care se concentrează pe aprovizionarea cu combustibil pentru avioane, dar acestea sunt încă în curs de elaborare, au declarat oficiali implicaţi în discuţii. Comisia a refuzat să comenteze aceste planuri, care urmează să fie publicate pe 22 aprilie.

Preţul combustibilului pentru avioane a crescut vertiginos după blocarea Strâmtorii Ormuz, iar companiile aeriene europene avertizează asupra creşterilor de preţuri, anulărilor şi a avioanelor imobilizate la sol dacă războiul nu se încheie curând. Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat, miercuri, că războiul cu Iranul s-ar putea încheia în curând, îndemnând lumea să fie atentă la "două zile uimitoare", în timp ce forţele americane care impun o blocadă au întors navele care părăsesc porturile iraniene.

Companiile aeriene se pregătesc pentru o potenţială criză de aprovizionare, Agenţia Internaţională pentru Energie prognozând că ar putea apărea penurii de combustibil pentru avioane în lunile următoare, dacă Europa va putea înlocui doar jumătate din livrările pe care le primeşte în mod normal din Orientul Mijlociu.

Pe măsură ce producţia internă de petrol s-a redus, iar guvernele au încercat să treacă la surse de energie mai curate, capacitatea de rafinare a Europei a scăzut în ultimii ani.

AIE a declarat luna aceasta că multe rafinării europene funcţionează deja la capacitate maximă pentru producţia de combustibil pentru avioane.

"Furnizorii noştri (de combustibil pentru avioane) îşi schimbă prognozele şi nu mai sunt dornici să ofere o perspectivă pe o perioadă mai mare de o lună", a declarat directorul tehnic de la Lufthansa, Grazia Vittadini.

Separat, un purtător de cuvânt al aeroportului londonez Heathrow a declarat că impactul războiului nu a afectat încă operaţiunile sale, deşi monitorizează situaţia.

Măsurile analizate de UE nu ar urma să aibă un impact asupra Marii Britanii, care se află în afara blocului comunitar.

Aprovizionarea cu combustibil pentru avioane este foarte inegală în Europa. Spania are opt rafinării şi este un exportator net de combustibil pentru avioane, în timp ce importurile acoperă peste 60% din cererea Marii Britanii. Companiile aeriene europene au solicitat UE să îmbunătăţească monitorizarea aprovizionării cu combustibil pentru avioane şi să ia în considerare achiziţionarea în comun de kerosen.

UE le impune ţărilor membre să menţină rezerve de petrol de urgenţă pentru 90 de zile, ca amortizor împotriva şocurilor de aprovizionare. Aici nu este inclusă şi o cerinţă specifică privind combustibilul pentru avioane, deşi ţările pot include acest combustibil şi alte produse petroliere în stocul lor.

Știrea inițială:

Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că "liderii" Israelului şi Libanului vor vorbi joi, în contextul discuţiilor dintre cele două ţări pentru a ajunge la un armistiţiu mediat de Statele Unite, informează EFE și Agerpres.

"Încercăm să oferim puţin spaţiu de respiraţie între Israel şi Liban. A trecut mult timp de când cei doi lideri au vorbit, cam 34 de ani. Mâine se va întâmpla. Grozav!", a scris preşedintele american Donald Trump pe contul său de pe reţeaua Truth Social.

Această declaraţie, care nu specifică la cine se referă când vorbeşte despre "lideri", survine după ce guvernele celor două ţări au fost de acord să se întâlnească din nou pentru a continua discuţiile despre un armistiţiu prin care să se oprească atacurile israeliene împotriva Libanului, declanşate după războiul cu Iranul.

Marţi, ambasadorul Israelului în Statele Unite, Yechiel Leiter, şi omologul său libanez, Nada Hamadeh Moawad, au avut o întâlnire de două ore şi jumătate în prezenţa secretarului de stat american Marco Rubio.

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, a afirmat ulterior că "toate părţile au fost de acord să iniţieze negocieri directe la o dată şi într-un loc convenite de comun acord".

Negocierile, din care a fost exclus grupul şiit Hezbollah, au constituit întâlnirea la cel mai înalt nivel dintre Israel şi Liban din 1993.

Aceste conversaţii au loc după şase săptămâni de confruntări între Hezbollah şi Israel, pe teritoriul Libanului, soldate cu peste 2.000 de morţi şi peste un milion de persoane strămutate din cauza atacurilor şi incursiunilor israeliene, pe care guvernul premierului Benjamin Netanyahu le justifică prin necesitatea combaterii lansării de rachete de către gruparea şiită pro-iraniană.

Israelul a refuzat să includă Libanul în acordul de încetarea focului pe care Statele Unite au convenit-o cu Iranul săptămâna trecută şi a continuat atacurile pe teritoriul libanez, inclusiv marţi, în timp ce avea loc întâlnirea de la Washington.

Discrepanţele între cele două părţi sunt mari, în contextul în care guvernul libanez cere un armistiţiu imediat care să permită un dialog mai amplu, în timp ce Israelul îl respinge şi solicită dezarmarea completă a Hezbollah şi crearea unei "zone de securitate" în sudul Libanului care să îi permită controlul asupra fâşiei dintre graniţă şi râul Litani.