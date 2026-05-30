DCNews Stiri Internațional Pete Hegseth critică din nou Europa și spune că SUA și Europa au de luat „decizii importante foarte curând"
Data publicării: 30 Mai 2026

Pete Hegseth critică din nou Europa și spune că SUA și Europa au de luat „decizii importante foarte curând"
Autor: DC News

pete hegseth Foto: Agerpres
Şeful Pentagonului, Pete Hegseth, i-a criticat sâmbătă din nou pe aliaţii europeni ai Washingtonului, reproşându-le că au ignorat 'prea mult timp' apelurile de a-şi întări apărarea şi cerându-le să se abţină de la 'a face morală', transmit agențiile Agerpres și AFP.

Într-un discurs în cadrul Dialogului Shangri-La din Singapore, cel mai important forum pe teme de securitate din Asia, Hegseth a avertizat că urmează 'decizii importante' cu privire la securitatea în Europa.

El a lăudat ţările asiatice care 'au înţeles de mult timp că soclul unui parteneriat durabil nu stă pe valori idealiste, ci pe o aliniere concretă a intereselor naţionale'.

'Atunci când interesele noastre converg, acţionăm împreună cu determinare. Atunci când interesele noastre diverg, ne adaptăm cu pragmatism, fără dramă şi fără a face morală. Cred că Europa Occidentală ar putea învăţa din asta', a afirmat el.

Reluând poziţia foarte critică a administraţiei Trump faţă de europeni, Hegseth le-a reproşat acestora că prea mult timp au avut 'o retorică globalistă pe tema unei ordini internaţionale bazate pe reguli în timp ce capitalele europene îşi deschideau larg frontierele şi îşi goleau armatele de substanţă'.

'Europa şi NATO au de luat decizii importante, de care veţi afla în curând', a spus şeful Pentagonului la conferinţa interguvernamentală pe teme de securitate organizată în fiecare an în Singapore.

'Prea multă vreme, apelurile politicoase la aliaţii noştri europeni ca ei să cheltuiască mai mult pentru propria apărare au rămas literă moartă. Ei sunt, în sfârşit, pe cale să recupereze întârzierea', a adăugat Hegseth.

Sub presiunea lui Donald Trump, NATO şi-a stabilit anul trecut obiectivul de a investi colectiv 5% din PIB-ul membrilor săi în apărare, dar majoritatea ţărilor sunt încă departe de această ţintă.

La o recentă reuniune NATO în Suedia, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, le-a confirmat europenilor că vor trebui să înveţe să trăiască cu mai puţine trupe americane pe teritoriul lor.

Rubio a spus că în curând va fi anunţată o ajustare în ce priveşte ceea ce unii din cadrul NATO numesc 'cavaleria', grupul de forţe ce poate fi mobilizat în termen de 180 de zile în caz de necesitate.

