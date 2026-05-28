Coloana oficială a lui Putin, echipată cu sisteme de război electronic și mitraliere în vizita din Kazahstan
Data publicării: 28 Mai 2026

Coloana oficială a lui Putin, echipată cu sisteme de război electronic și mitraliere în vizita din Kazahstan
Autor: Tiberiu Vasile

vladimir putin rusia Președintele rus Vladimir Putin. Sursa foto: Agerpres
În timpul vizitei oficiale în Kazahstan, coloana lui Vladimir Putin a fost însoțită de un dispozitiv de securitate extins, care a inclus vehicule blindate, sisteme de război electronic și o escortă aeriană.

În timpul vizitei oficiale efectuate de Vladimir Putin în Kazahstan, dispozitivul său de securitate a inclus o coloană extinsă și puternic militarizată, care a atras atenția analiștilor. La Astana, escorta liderului rus a fost formată, printre altele, dintr-un vehicul blindat dotat cu suport pentru mitralior pe plafon, o mașină echipată cu sistem de război electronic (REB), precum și un elicopter de sprijin.

Analiza aparține publicației „Agenstvo”, care a studiat înregistrări video și a discutat cu experți din domeniu, informații preluate de The Moscow Times. Putin a ajuns în Kazahstan miercuri, iar vizita sa, programată să dureze până pe 29 mai, include o întâlnire cu președintele kazah Kasim-Jomart Tokaev și participarea la cel de-al cincilea Forum Economic Eurasiatic.

Coloana lui Putin la Astana

În momentul deplasării către Palatul Independenței din Astana, unde urmau să aibă loc discuțiile oficiale dintre cele două state, limuzina prezidențială a fost înconjurată de un dispozitiv amplu de securitate. În total, coloana a inclus aproximativ 14 motociclete și în jur de 20 de automobile.

În zona din spate a convoiului se afla un vehicul militar care, potrivit analistului OSINT Kirill Mihailov, ar putea fi un blindat de tip „Alan”, prevăzut cu poziție pentru mitralior pe plafon. Specialiștii de la Conflict Intelligence Team (CIT) au observat la rândul lor că vehiculul seamănă cu „un blindat obișnuit, cu turelă semideschisă pentru mitralieră, de pe care mitraliera fusese scoasă”.

Un alt element remarcat în coloană a fost un vehicul echipat pe plafon cu un dispozitiv despre care Mihailov a sugerat că ar putea fi un sistem de război electronic (REB).

Ipoteze privind echipamentele de bruiaj sau comunicații

În analiza CIT, un reprezentant anonim al organizației a precizat că echipamentul observat pe vehicul ar putea avea mai multe funcții posibile, fără o confirmare clară în acest moment. Acesta ar putea fi utilizat fie pentru bruiaj electronic, fie ca sistem de comunicații.

Securitate extinsă pe traseul coloanei oficiale

Pe lângă vehiculele blindate din escortă, traseul parcurs de coloana prezidențială a fost securizat suplimentar. Potrivit imaginilor publicate, de-a lungul drumului au fost desfășurați militari îmbrăcați în uniforme de camuflaj, înarmați cu arme automate, care au asigurat perimetrul de securitate.

Măsuri speciale anunțate de autoritățile din Kazahstan

Anterior vizitei, Serviciul de Protecție de Stat al Kazahstanului a transmis că vor fi introduse restricții temporare de circulație în Astana pe durata prezenței liderului rus. Instituția a precizat că, în cadrul regimului special de securitate, vor fi mobilizate „resurse ale organismelor speciale de stat, ale organelor de aplicare a legii și ale forțelor armate, inclusiv aviație și tehnică militară”.

Îngrijorări privind securitatea lui Putin

La începutul lunii mai, surse citate de Financial Times au indicat că Serviciul Federal de Protecție (FSO) a înăsprit considerabil măsurile de securitate din jurul lui Vladimir Putin în ultimele luni. Potrivit acestor surse, liderul rus ar fi început să petreacă mai mult timp în buncăre subterane, pe fondul unor temeri crescute legate de posibile tentative de asasinat sau chiar de o lovitură de stat.

Nu este pentru prima dată când apar detalii despre nivelul ridicat de protecție din jurul liderului rus. În trecut, în coloana oficială a lui Vladimir Putin a fost observată și prezența unei ambulanțe, parte a aceluiași dispozitiv extins de securitate, potrivit The Moscow Times.

