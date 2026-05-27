Scandal uriaș în IT și digitalizare: Sebastian Ghiță rupe tăcerea în scandalul cu ministrul Irineu Darău. ”Este ceva de verificat de către toate instituțiile statului”

Conflictul dintre Irineu Darău și Sebastian Ghiță a escaladat în ultimele zile, după un schimb dur de acuzații în spațiul public pe tema digitalizării României și a contractelor din IT. Ministrul USR a susținut, în mai multe declarații și postări publice, că firme apropiate de Sebastian Ghiță ar fi „sufocat cu totul” procesul de digitalizare al statului român și ar fi gravitat în jurul unor contracte de miliarde de lei pentru infrastructura digitală și cloud-ul guvernamental.

Replica lui Sebastian Ghiță nu a întârziat. Acesta a avut prima apariție televizată după aproape opt ani de absență, intervenind la România TV, în emisiunea „Punctul Culminant”, moderată de Victor Ciutacu. În paralel, Sebastian Ghiță a publicat și un mesaj amplu, în care a lansat acuzații la adresa lui Darău și a unor oficiali din zona digitalizării, vorbind despre presupuse presiuni privind atribuirea contractelor IT, pierderea a 150 de milioane de euro dintr-un program destinat softurilor informatice și utilizarea unor soluții software „expirate și compromise” din Republica Moldova.

"Acest Darău, cu doamna vicepremier Gheorghiu, au încercat ceva ce nu ar îndrăzni niciun ministru din România"

"Cred că după atâta timp, dacă am decis să apar public și să spun anumite lucruri, înseamnă că observ ceva de o gravitate deosebită. Nu-l cunosc pe acest domn ministru, Irineu Darău Ambrozie. L-am tot observat în acest an de la distanță, având interes în zona IT, fiind și eu programator, ca și dânsul. Am fost mirat să văd niște lucruri. Inițial, s-a tot lăudat cu sistemele din România, dezvoltările, munca oamenilor de la agenția digitală, 'am reușit asta, am reușit ailaltă', și, dintr-o dată, cu o săptămână înainte să plece acasă, a hotărât să-l atace pe Ghiță. De dimineață până seara îl atacă pe Ghiță. Cred că a venit momentul să răspund. Acest Darău, cu doamna vicepremier Gheorghiu, au încercat ceva ce nu ar îndrăzni niciun ministru din România. Dacă erau de la PSD, erau batjocoriți, umiliți și arestați de 100 de ori până acum. Au făcut trafic de influență asupra multor funcționari publici, încercând să dea la o parte orice lege a statului român, să măsluiască licitații, să influențeze comisii de licitație, să măsluiască acele caiete de sarcini care apar la orice licitație și să ceară funcționarilor să facă acțiuni în sprijinul unor firme care le-au fost partenere. Dacă ați mai auzit așa ceva în ultimii 20 de ani, atunci eu nu mai sunt Sebastian Ghiță.

"Majoritatea conturilor folosite de USR sunt false"

Dovezile pentru ceea ce spun eu acum le-am văzut cu toții public. Le-am văzut și eu, ca toți ceilalți, de la mail-uri până la ședințe și așa mai departe, în care se cerea ca firma Schwarz din Germania să primească cloud-ul României. Firma Schwarz s-ar putea să fie foarte bună, dar vino, domne, cu o licitație. Nu poate să impună doamna viceprim-ministru Gheorghiu, venită de la ONG, o firmă din Germania. E imposibil și e ilegal. Am înțeles că USR-ul, doamna Gheorghiu, domnul Irineu și alții lucrează pentru Germania, pentru Franța, pentru Bruxelles și e bine, iubim Europa, ne dă bani, dar ne trebuie niște reguli. Mai sunt și niște firme românești prin România. Trebuie să participăm toți la niște licitații și, dacă oferim prețurile cele mai mici, atunci noi, românii, putem să avem șansa, la noi în țară, să facem ceva. În Germania nu avem nicio șansă. În Franța, nici atât. Măcar în România, unde ne-am născut, avem și noi șansa să câștigăm o licitație sau ne declară Irineu Darău Ambrozie hoți? (...) Știți ce m-a enervat de au început să mă întrebe prietenii și familia de ce intru la televizor? Majoritatea conturilor folosite de USR sunt false. Domne, am fost și eu la școală, am și eu niște păreri, sunt programator, am făcut zeci de sisteme informatice, știu și eu niște lucruri și nu cred în părerea voastră. Am interacționat cu extrem de multe dintre ele. Nu există acele persoane.

"Toată industria IT din România știe că Darău, la cabinet, primește 10 cetățeni din Republica Moldova pentru diverse discuții"

Toată industria IT din România știe că acest ministru, Irineu Ambrozie, la cabinet, primește câte 5, 6, 10 cetățeni din Republica Moldova pentru diverse discuții. Sunt frații noștri, sunt apropiați, am cheltuit milioane de euro să țin televiziuni în limba română în Moldova. Totuși, nu știi cine e cu adevărat din Moldova, cine e din Rusia, cine e din Ucraina, din Belarus, trebuie să-i verifici. Asta, unu la mână. Doi, cu tot dragul pentru programatorii și experiența moldovenească, moldovenii pot învăța de la noi. Nu cred că industria românească de software și programatorii români stau să ia lecții de la 5 băieți din Republica Moldova, care au făcut ei un soft acum zece ani și pe care, vezi Doamne, de bun ce e, Maia Sandu, Zelenski vor să-l înfigă în inima sistemelor informatice din România. Este ceva de verificat de către toate instituțiile statului. Sper din suflet că cei de la SRI au o înțelegere adâncă asupra a ceea ce face acest Irineu Ambrozie", a spus Sebastian Ghiță.

CITEȘTE ȘI: Ministrul Economiei, Irineu Darău, răspunde protestelor SAALG şi critică guvernele anterioare

