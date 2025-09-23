€ 5.0753
|
$ 4.3117
|

Subcategorii în Tehnologie

 
Data actualizării: 11:34 23 Sep 2025 | Data publicării: 11:31 23 Sep 2025

Milioane de computere cu Windows 10, expuse atacurilor cibernetice. Soluția Microsoft

Autor: Iulia Horovei
microsoft_83343600 Sursa foto: Pexels
 

Milioane de computere rămân vulnerabile după încheierea actualizărilor pentru Windows 10.

Sfârșitul actualizărilor pentru Windows 10, sistemul de operare al Microsoft, la jumătatea lunii octombrie, a suscitat critici din partea asociațiilor pentru protecția consumatorilor și îngrijorările multor utilizatori care se tem că vor fi nevoiți să își schimbe computerele, transmite marți AFP.

Fără actualizări la Windows 10. Alternativa Microsoft: Windows 11

Începând cu 14 octombrie, computerele care funcționează cu Windows 10, o versiune lansată în 2015, vor înceta să mai primească actualizări de la dezvoltatorul său, Microsoft.

Aceste patch-uri aveau scopul de „a aduce la zi în mod regulat sistemul de operare, acesta devenind ținta a numeroase atacuri cibernetice”, a explicat pentru AFP Martin Kraemer, specialist în conștientizare în privința securității la compania americană KnowBe4.

Care sunt consecințele pentru consumatori? Într-o notă online, Microsoft a sfătuit utilizatorii să facă upgrade la Windows 11, disponibil din 2021.

Cu toate acestea, unele computere nu sunt compatibile cu această tranziție. În aceste cazuri, compania oferă un plan extins de actualizare, care costă 30 de dolari și are valabilitatea de un an.

Situație denunțată de grupurile de consumatori

„Computerele care nu puteau rula Windows 11 erau încă disponibile pentru vânzare în 2022 și 2023”, s-a plâns asociația Consumer Reports din Statele Unite, prin urmare acestea riscau să devină învechite la trei ani de la achiziționarea lor.

În Franța, o coaliție alcătuită din 22 de asociații, inclusiv UFC-Que Choisir și Halte a l'obsolescence programmeée (HOP), a lansat o petiție prin care solicită actualizări gratuite până în 2030.

Contactată de AFP, Microsoft a refuzat să declare câți utilizatori ar fi afectați. Însă, potrivit Consumer Reports, aproape 650 de milioane de persoane din întreaga lume foloseau Windows 10 în luna august.

Potrivit unei alte asociații americane, Public Interest Research Group (PIRG), până la 400 de milioane de computere sunt incompatibile cu Windows 11.

Care sunt riscurile?

Pentru utilizatorii care nu-și pot upgrada sistemul la Windows 11 și care continuă să utilizeze Windows 10 fără a se abona la actualizările extinse de la Microsoft, vulnerabilitățile la atacurile cibernetice vor crește. „Prin faptul că nu mai primiți actualizări, nu mai sunteți protejați împotriva celor mai recente amenințări cibernetice”, a explicat Martin Kraemer.

Deși pericolul este „foarte dificil” de cuantificat, potrivit specialistului, este cert că utilizatorii Windows 10 vor deveni ținte principale pentru atacatorii cibernetici care caută vulnerabilități de securitate.

Și aplicațiile sunt afectate, a subliniat Paddy Harrington, analist la firma americană Forrester. „Furnizorii de aplicații se bazează pe furnizorul sistemului de operare pentru a oferi anumite funcții, iar dacă aceste funcții nu sunt actualizate, furnizorul aplicației nu poate garanta că aceasta va continua să funcționeze corect”, a spus el.

Opțiunile alternative

Întrebați despre eficacitatea software-ului antivirus, experții subliniază inadecvarea acestuia atunci când se confruntă cu un sistem de operare învechit. „Există o limită a protecției pe care o pot oferi (...). Este mult mai bine decât să nu faci nimic, dar ar trebui să fie o soluție temporară, în timp ce se caută o soluție permanentă”, a declarat pentru AFP Paddy Harrington.

Rămâne opțiunea de a trece la un alt sistem de operare, păstrând computerul. Software-ul gratuit, cum ar fi Linux, poate fi utilizat, însă necesită instalare de către utilizator. „Atât timp cât aplicațiile tale suportă acest sistem de operare și instrumentele tale de administrare și de securitate îl acceptă, este o alegere bună”, a dat asigurări Paddy Harrington, potrivit Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

windows
windows 10
windows 11
microsoft
atacuri cibernetice
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Milioane de computere cu Windows 10, expuse atacurilor cibernetice. Soluția Microsoft
Publicat acum 13 minute
Petrolul Ploieşti are un nou antrenor principal
Publicat acum 18 minute
Bursa de la Bucureşti, deschidere pe roşu în şedinţa de marţi
Publicat acum 21 minute
Întâlnire unică Bill Gates - Robert F. Kennedy Jr. Diferențe majore în politica de vaccinare: Am căzut de acord că nu suntem de acord
Publicat acum 27 minute
Protest spontan la ArcelorMittal. Care sunt nemulțumirile angajaților
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Sep 2025
Kamala intră la rupere: Dezvăluirile Kamalei Harris despre Biden și alți lideri americani provoacă o adevărată furtună între democrați
Publicat pe 21 Sep 2025
Alexandru Athanasiu și achitarea care a schimbat o viață
Publicat pe 21 Sep 2025
Cele mai cancerigene trei alimente care există
Publicat pe 21 Sep 2025
Va demisiona Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale? Analiza lui Chirieac
Publicat pe 21 Sep 2025
BANCUL ZILEI: Cum se dezleagă limba la o bere
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close