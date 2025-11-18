€ 5.0859
Tehnologie

iPhone 17, cotă de piață de 25% în China
Data actualizării: 12:22 18 Noi 2025 | Data publicării: 12:22 18 Noi 2025

iPhone 17, cotă de piață de 25% în China
Autor: Crişan Andreescu

iPhone 17
 

Succesul gamei iPhone 17 al Apple a dus în octombrie la o creștere a vânzărilor gigantului tehnologic american de 37% pe piața chineză de smartphone-uri, semnalând un impuls solid pe o piață cheie, transmite Bloomberg.

iPhone-urile au fost responsabile pentru unu din fiecare patru smartphone-uri vândute luna trecută în China, fiind prima dată când s-a atins acest prag, începând din 2022, arată datele publicate de firma de cercetare de piață Counterpoint Research.

Datele sugerează că îmbunătățirile aduse de Apple rezonează cu consumatorii și susțin predicția directorului general Tim Cook că firma va reveni pe creștere în acest trimestru în China.

Conform Counterpoint, fiecare din modelele succesoare, de la iPhone 17, care are un preț de 5.999 yuani (aproximativ 850 dolari) și până la 17 Pro Max, care are un preț de 8.999 yuani, au depășit semnificativ vânzările iPhone 16. Performanța Apple a sprijinit redresarea pieței chineze de smartphone-uri, care a înregistrat un avans de 8%.

Ponderea noului model iPhones este de peste 80% din vânzările Apple. Vom vedea probabil o extindere a acestei creșteri, a apreciat analistul Ivan Lam de la Counterpoint.

În octombrie, vânzările de smartphone-uri ale companiei chineze Oppo au crescut în ritm anual cu 19%, în timp ce livrările Huawei Technologies au scăzut cu 19%, analiștii așteptând lansarea unui nou model săptămâna viitoare.

Există întotdeauna unele riscuri, în special în legătură cu mult așteptatul model Huawei Mate 80 care va fi lansat în 25 noiembrie. Dar și vânzările Apple sunt pe un trend ascendent și nu sunt indicații că ar urma un declin, a declarat Ivan Lam.

China este cea mai mare piață de telefoane mobile inteligente din lume.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

