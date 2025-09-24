€ 5.0774
|
$ 4.3012
|

Subcategorii în Tehnologie

 
Data actualizării: 08:43 24 Sep 2025 | Data publicării: 08:42 24 Sep 2025

WhatsApp lansează o funcţie nouă pentru utilizatori

Autor: Andrei Itu
whatsapp-noi-modificari_24107000 Foto: Pixabay, de antonbe
 

Utilizatorii WhatsApp se vor putea bucura de o nouă funcție.

Utilizatorii WhatsApp vor putea traduce mesajele pe care le primesc, datorită celei mai noi facilităţi introduse de aplicaţia deţinută de Meta.

Pentru a traduce un mesaj, utilizatorul trebuie doar să ţină apăsat pe acesta până apare meniul contextual şi să aleagă opţiunea Translate/Traduce, urmată de selectarea limbii. Traducerea se face local, pentru a proteja intimitatea utilizatorilor, ca mesajele să rămână criptate.

Schimbarea vine după ce Apple a lansat traducerea live în Mesaje

 

Mișcarea vine la câteva luni după ce Apple aa lansat traducerea live în Mesaje. Astfel, începând de marți este disponibilă traducerea mesajelor, pentru utilizatorii de Android și iPhone.

Utilizatorii de Android pot accesa traduceri în șase limbi, respectiv engleză, spaniolă, hindi, portugheză, rusă și arabă. Utilizatorii de iPhone pot accesa traduceri în arabă, olandeză, engleză, franceză, germană, hindi, indoneziană, italiană, coreeană, japoneză, chineză mandarină, poloneză, portugheză, spaniolă, rusă, thailandeză, turcă, ucraineană și vietnameză.

Însă nu se cunoaște momentul când WhatsApp va aduce traducerile mesajelor pe web sau în aplicațiile sale pentru Windows și Mac.

Noua funcție are anumite particularități

În funcţie de platformă, noua funcţionalitate are anumite particularităţi. De exemplu, pe iPhone, traducerea se poate face în mai multe limbi, pentru că este folosit sistemul de traducere al sistemului de operare.

Pe Android se poate traduce în mai puţine limbi, însă, în schimb, există posibilitatea traducerii automate a mesajelor primite dintr-un anumit chat. Pe niciuna din cele două platforme nu există suport pentru traducerile în limba română.

Traducerea va fi disponibilă în chat-uri individuale, grupuri de discuţii şi canale, dar numai pe Android şi iPhone, scrie Techcrunch.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

whatsapp
functie noua
traducere
translate
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 35 minute
Războiul din Ucraina, lecţie pentru viitorul energetic al României şi Europei
Publicat acum 38 minute
Premierul Ilie Bolojan, declarații după decizia CCR
Publicat acum 41 minute
„Trump are acum mai multă încredere în mine”, spune Zelenski, după schimbarea discursului față de Moscova
Publicat acum 46 minute
Incendiul din Sectorul 2 s-a manifestat pe 7.000 de metri pătraţi. Intervenţia pompierilor continuă / UPDATE
Publicat acum 54 minute
Taifunul Ragasa face cel puțin 14 morți în Taiwan. Alte zeci de persoane, dispărute
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 22 Sep 2025
Athanasiu: Bolile mele sunt și bolile oricărui bărbat ajuns la maturitate
Publicat pe 22 Sep 2025
Ce aduce Sezonul Balanței pentru fiecare zodie până pe 23 octombrie
Publicat acum 22 ore si 44 minute
Soarta Guvernului Bolojan, în mâinile CCR. Bogdan Chirieac: Se aruncă țara în haos. N-am niciun fel de îndoială
Publicat acum 46 minute
Incendiul din Sectorul 2 s-a manifestat pe 7.000 de metri pătraţi. Intervenţia pompierilor continuă / UPDATE
Publicat pe 23 Sep 2025
Caz revoltător în toaleta unei școli din Timișoara. Doi elevi anchetați după ce ar fi avut relaţii intime
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close