WhatsApp lansează o funcţie nouă pentru utilizatori

Utilizatorii WhatsApp vor putea traduce mesajele pe care le primesc, datorită celei mai noi facilităţi introduse de aplicaţia deţinută de Meta.

Pentru a traduce un mesaj, utilizatorul trebuie doar să ţină apăsat pe acesta până apare meniul contextual şi să aleagă opţiunea Translate/Traduce, urmată de selectarea limbii. Traducerea se face local, pentru a proteja intimitatea utilizatorilor, ca mesajele să rămână criptate.

Schimbarea vine după ce Apple a lansat traducerea live în Mesaje

Mișcarea vine la câteva luni după ce Apple aa lansat traducerea live în Mesaje. Astfel, începând de marți este disponibilă traducerea mesajelor, pentru utilizatorii de Android și iPhone.

Utilizatorii de Android pot accesa traduceri în șase limbi, respectiv engleză, spaniolă, hindi, portugheză, rusă și arabă. Utilizatorii de iPhone pot accesa traduceri în arabă, olandeză, engleză, franceză, germană, hindi, indoneziană, italiană, coreeană, japoneză, chineză mandarină, poloneză, portugheză, spaniolă, rusă, thailandeză, turcă, ucraineană și vietnameză.

Însă nu se cunoaște momentul când WhatsApp va aduce traducerile mesajelor pe web sau în aplicațiile sale pentru Windows și Mac.

Noua funcție are anumite particularități

În funcţie de platformă, noua funcţionalitate are anumite particularităţi. De exemplu, pe iPhone, traducerea se poate face în mai multe limbi, pentru că este folosit sistemul de traducere al sistemului de operare.

Pe Android se poate traduce în mai puţine limbi, însă, în schimb, există posibilitatea traducerii automate a mesajelor primite dintr-un anumit chat. Pe niciuna din cele două platforme nu există suport pentru traducerile în limba română.

Traducerea va fi disponibilă în chat-uri individuale, grupuri de discuţii şi canale, dar numai pe Android şi iPhone, scrie Techcrunch.