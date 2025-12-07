€ 5.0919
Tehnologie

Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, dotări de ultimă oră
Data publicării: 09:34 07 Dec 2025

Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, dotări de ultimă oră
Autor: Crişan Andreescu

trusa Foto: Facebook Corneliu Ștefan
 

Trusa de chirurgie laparoscopică 4K a ajuns la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, un echipament de top care duce actul medical la un nou nivel de performanță.

"Noua trusă 4K - în valoare de 968.000 lei, achiziționată din bugetul Consiliului Județean Dâmbovița - reprezintă una dintre cele mai moderne tehnologii de imagistică laparoscopică, utilizată în chirurgia generală, ginecologie, urologie și alte specialități.

Aceasta oferă imagini 4K de o claritate excepțională, precizie sporită în intervenții și siguranță pentru pacienți. Practic, fiecare gest chirurgical devine exact, iar recuperarea poate fi rapidă și ușoară.

Facem încă un pas înainte pentru sănătatea pacienților – o promisiune de grijă pentru dâmbovițeni și o responsabilitate pentru fiecare viață", a anunțat Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița.

Comentarii

x close