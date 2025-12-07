Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, dotări de ultimă oră

"Noua trusă 4K - în valoare de 968.000 lei, achiziționată din bugetul Consiliului Județean Dâmbovița - reprezintă una dintre cele mai moderne tehnologii de imagistică laparoscopică, utilizată în chirurgia generală, ginecologie, urologie și alte specialități.

Aceasta oferă imagini 4K de o claritate excepțională, precizie sporită în intervenții și siguranță pentru pacienți. Practic, fiecare gest chirurgical devine exact, iar recuperarea poate fi rapidă și ușoară.

Facem încă un pas înainte pentru sănătatea pacienților – o promisiune de grijă pentru dâmbovițeni și o responsabilitate pentru fiecare viață", a anunțat Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița.