Oamenii care au cumpărat aceste dispozitive Google au dreptul la despăgubiri, după ce Asistentul Google a ascultat utilizatorii în secret

Google a fost de acord să plătească 68 de milioane de dolari într-un proces colectiv pentru a rezolva acuzațiile conform cărora Asistentul Google a înregistrat conversații private fără consimțământul utilizatorilor.

Plângerea datează din anul 2016. Reclamanții au acuzat compania de tehnologie cu sediul în Mountain View că a înregistrat ilegal conversații private cu Asistentul Google și apoi a folosit aceste informații pentru a afișa reclame personalizate, scrie cybernews.

Cum erau păcăliți oamenii de asistentul vocal al Google

În mod normal, utilizatorii ar trebui să spună „Hei Google” sau „Ok Google” pentru a activa Asistentul Google. Cu toate acestea, în unele cazuri, asistentul vocal al Google a interpretat greșit ce spuneau oamenii și a activat oricum Asistentul Google. Acestea sunt așa-numitele „acceptări false”.

Nu numai că Asistentul Google a interceptat în secret utilizatorii și a afișat reclame direcționate, dar înregistrările au fost trimise și către contractori terți.

Reclamanții au solicitat Tribunalului Districtual al SUA din Districtul de Nord al Californiei să aprobe o înțelegere preliminară de 68 de milioane de dolari pentru a acoperi plățile membrilor grupului, costurile de notificare și administrare, taxele și comisioanele, onorariile și cheltuielile avocaților și recompensele pentru servicii acordate reprezentanților grupului.

Dacă ai cumpărat unul dintre aceste dispozitive ai dreptul la despăgubiri

Toți cei care au achiziționat un dispozitiv fabricat de Google, inclusiv Google Home, Nest Hub sau smartphone Pixel, după 18 mai 2016 și ale căror conversații private au fost înregistrate sau divulgate unor terți evaluatori, au dreptul la despăgubiri financiare.

Cuantumul daunelor depinde de numărul de cereri de despăgubire depuse și va varia, cel mai probabil, între 18 și 56 de dolari per dispozitiv. Avocații reclamanților au dreptul la o treime din suma despăgubirii, care depășește 22 de milioane de dolari.

Un judecător trebuie să aprobe acum înțelegerea. O audiere preliminară de aprobare este programată pentru data 19 martie 2026. Dacă va fi aprobată, utilizatorii vor fi notificați prin e-mail și li se va acorda timp să depună o plângere.

Apple a ajuns la o înțelegere similară în 2024

Apple a ajuns la o înțelegere similară privind asistentul său vocal Siri în decembrie 2024, după ce a fost acuzată că își folosește asistentul vocal pentru a asculta în secret utilizatorii. Informațiile erau apoi transmise unor terțe părți și folosite pentru a viza utilizatorii Apple prin afișarea de reclame personalizate.

Compania de tehnologie a negat toate acuzațiile, dar a fost de acord cu plata a 95 de milioane de dolari.