Ideologul lui Vladimir Putin cere închiderea completă a Internetului: "Rușii pot fluiera la fereastră pentru a vorbi"
Data publicării: 19:04 16 Mar 2026

Ideologul lui Vladimir Putin cere închiderea completă a Internetului: “Rușii pot fluiera la fereastră pentru a vorbi”
Autor: Doinița Manic

imagine cu Ideologul lui Vladimir Putin, Dughin Alexander Dughin a propus și consolidarea controlului statului rus asupra societății. Foto: captură video

Alexander Dughin, cunoscut drept ideologul lui Vladimir Putin, cere ca Rusia să închidă complet Internetul.

„Rusia ar trebui să închidă complet Internetul pe tot parcursul verii, astfel încât oamenii să poată începe „să trăiască vieți omenești reale”, a declarat Alexander Dughin, cunoscut drept ideologul președintelui rus Vladimir Putin.

El consideră că este cel mai bine să te deconectezi de la Internet în lunile de vară și apoi să te conectezi din nou la Internet iarna. Potrivit lui Dughin, rușii pot comunica cu prietenii și fără Internet: de exemplu, sugerează să fluieri la fereastră și să mergi cu trotineta, scrie The Moscow Times.

„Dacă Internetul este oprit complet, mai ales primăvara, oamenii vor începe să se plimbe, să se întâlnească, să discute, să viziteze cafenele și magazine, să facă noi cunoștințe și să trăiască o viață umană reală. Poate fi repornit la sfârșitul toamnei. Internetul din Rusia trebuie să se adapteze ciclurilor sezoniere ale urșilor și fluturilor. Vara, este oprit pentru că există viață. Iarna, într-un bârlog sau ghemuit ca un vierme într-un zgârie-nori, poți folosi în continuare Internetul”, a scris Dugin.

Alexander Dughin a propus și consolidarea controlului statului rus asupra societății

Săptămâna trecută, Dughin a propus consolidarea controlului statului asupra societății și i-a îndemnat pe ruși să considere acest lucru ca o realitate inevitabilă. El a susținut că este mai bine ca acest control să fie exercitat de către stat însuși, decât de forțe externe.

„Dacă nu este al nostru, va fi al altora. Da, aceasta este lumea în care trăim; nu avem o altă lume pentru voi”, a scris Dughin.

El a afirmat că ideea unei absențe complete a controlului era atrăgătoare, dar utopică și nerealistă. În opinia sa, controlul ar trebui exercitat „inteligent, cu grijă și atenție”, iar scopul său ar trebui să fie victoria țării în război.

„Noi, rușii, am suferit întotdeauna de-a lungul istoriei. Aceasta este soarta noastră. Suntem un popor mare și, dacă cineva a fost tratat nedrept, este doar pentru umilință și glorie”, a mai scris ideologul lui Putin.

