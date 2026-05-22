Străzi închise - rute ocolitoare Capitală, sâmbătă, 23 Mai 2026, în contextul concertului lui Max Korzh de pe Arena Națională. Anunțul Brigăzii Rutiere

Mai multe restricții de circulație au fost anunțate pentru sâmbătă 23 mai 2026, în Capitală, în contextul concertului susținut de artistul Max Korzh pe Arena Națională.
Peste 50.000 de persoane sunt așteptate la concertul lui Max Korzh. În acest sens, Brigada Rutieră, Jandarmeria și Poliția de Frontieră au mobilizat efective suplimentare.
Începând cu ora 16:00 va fi permis accesul pe Arena Națională, concertul se va încheia în jurul orei 23:00. Restricțiile de trafic vor fi introduse gradual încă din prima parte a zilei de sâmbătă.
Iată lista cu străzile închise sâmbătă:
Autoritățile transmit șoferilor care nu merg la concert să evite zona Arenei Naționale începând de sâmbătă după-amiază. Deoarece este așteptat ca traficul să se îngreuneze, sunt propuse rute alternative: Șoseaua Mihai Bravu; Șoseaua Iancului; Șoseaua Pantelimon; Bulevardul Unirii.
Brigada Rutieră îi sfătuiește pe conducătorilor auto să fie prudenți și le recomandă să respecte mai multe reguli importante: să nu oprească sau să staționeze neregulamentar; să respecte indicațiile polițiștilor; să circule prudent; să păstreze distanța de siguranță în trafic.
„Recomandăm conducătorilor auto care nu particupă la eveniment să evite zona Arenei Naționale, începând cu ora prânzului și să utilizeze rute alternative, precum: Șoseaua Mihai Bravu, Șoseaua Iancului, Șoseaua Pantelimon sau Bulevardul Unirii.
Spectatorii sunt sfătuiți să aleagă mijlocul de transport în comun pentru deplasarea spre stadion, pentru evitarea blocajelor din trafic.
De asemenea, le reamintim șoferilor să nu oprească sau să staționeze neregulamentar, astfel încât să fie menținute libere căile de acces pentru autospecialele de intervenții. Pietonilor le recomandăm să circule doar pe trotuare și să traverseze strada doar pe la trecerile pentru pietoni, după ce s-au asigurat în prealabil”, a transmis Brigada Rutieră București.
de Anca Murgoci