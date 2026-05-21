Cutremur în apropiere de Napoli. Ce magnitudine a avut

Un cutremur cu magnitudinea 4,4 a zguduit joi dimineaţă zona Campi Flegrei (Câmpiile Flegree), la câţiva kilometri de Napoli, informează Agerpres, citând AFP.

Cutremurul a fost înregistrat la ora 05:50 (03:50 GMT), la o adâncime de trei kilometri, conform Institutului Italian de Geofizică şi Vulcanologie (INGV).

Epicentrul seismului s-a aflat în Golful Pozzuoli, o localitate care este situată pe coastă şi face parte din metropola Napoli.

Cutremurul a fost urmat de o replică de intensitate mai mică, la ora 05:57.

Campi Flegrei, a cărei erupţie din urmă cu 40.000 de ani a afectat clima întregii planete, îi îngrijorează pe localnici şi pe oamenii de ştiinţă din cauza reintensificării activităţii sale, provocate de gazele emise de magmă, care exercită presiune asupra scoarţei, provocând fisuri în sol.