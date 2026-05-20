DCNews Stiri Miruță blochează bugetul TAROM: "Estimările de venituri prezentate nu sunt credibile"
Data publicării: 20 Mai 2026

Miruță blochează bugetul TAROM: "Estimările de venituri prezentate nu sunt credibile"
Autor: Doinița Manic

imagine cu un avion tarom Miruță a amânat cu două săptămâni aprobarea bugetului TAROM pentru anul 2026. FOTO: Agerpres
Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor, anunță amânarea aprobării bugetului TAROM.

Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale și ministru interimar al Transporturilor, a anunțat că a amânat cu două săptămâni aprobarea bugetului TAROM pentru anul 2026, motivând că estimările de venituri și costuri nu sunt realiste și pot duce la pierderi semnificative.

VEZI ȘI: ”Este ultima șansă pentru TAROM. Legal, nu le mai putem da bani”

"Am semnat pentru ca TAROM să primească aport de capital social, însă am amânat cu două săptămâni aprobarea bugetului Tarom pentru că estimările de venituri prezentate nu sunt credibile și astfel vor crește pierderile.
Conducerea companiei a construit bugetul pe un load factor (grad de ocupare al aeronavelor) de 79% în 2026, față de 72% în 2025. Problema este că realitatea arată exact invers: în primele patru luni din 2026, gradul de ocupare este de doar 66%, față de 72% în aceeași perioadă a anului trecut.

VEZI ȘI: Ciprian Şerban, clarificări despre posibila închidere a TAROM: "Este o situaţie aparte"

Așadar, aplicând regula de trei simplă, pentru a atinge cifra propusă în buget, având în vedere că deja pentru o treime din an sunt mult sub estimare, în restul perioadei ar fi nevoie de un salt enorm, care nu se vede de nicăieri. Altfel, consecința va fi o nerealizare semnificativă a veniturilor, ceea ce înseamnă pierderi mari la final de an.
Iar această estimare nu este una marginală. 63% din veniturile companiei depind direct de gradul de ocupare al aeronavelor. Când această variabilă este supraestimată, întregul buget devine nerealist.

Radu Miruță: Pe hârtie, cifrele pot arăta, în practică însă, asta înseamnă pierderi mai mari la final de an

Pe hârtie, cifrele pot arăta bine dacă sunt construite pe ipoteze optimiste. În practică însă, asta înseamnă pierderi mai mari la final de an. Rolul meu nu este să aprob bugete care „ies” din pix, ci să cer bugete construite pe realitate.
Diferența dintre veniturile estimate în actuala propunere și veniturile care pot fi obținute în mod realist poate genera un rezultat negativ suplimentar de peste 100 de milioane de lei în 2026.

Suplimentat, bugetul pe 2026 este construit și pe un preț al combustibilului mult sub nivelul actual al pieței, ceea ce generează o altă componentă semnificativă de pierderi (950$ tona in buget vs 1400$ tona pe piața actuală).
Din acest motiv, am solicitat refacerea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2026 pe baze realiste, atât în ceea ce privește veniturile, cât și costurile, cu termen 2 săptămâni", a scris Radu Miruță pe pagina sa de Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

radu miruta
ministrul transporturilor
buget
tarom
