România, pe primul loc în UE la scumpirea îngrășămintelor la final de 2025
Data publicării: 19 Mai 2026

România, pe primul loc în UE la scumpirea îngrășămintelor la final de 2025
Autor: Tiberiu Vasile

Steag Romania Sursă foto: Freepik - poză steag România
România a înregistrat cea mai mare creștere a prețurilor la îngrășăminte din Uniunea Europeană în ultimul trimestru din 2025, cu un avans de 16,8%.

Preţul mediu al îngrăşămintelor şi amelioratorilor de sol în Uniunea Europeană a crescut cu 8% în trimestrul patru din 2025 comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024, iar în rândul statelor membre cea mai mare creştere a preţurilor a fost înregistrată în România, arată datele publicate marţi de Eurostat.

Conform acestor date, în ultimul trimestru al anului trecut, preţul îngrăşămintelor a crescut în 24 din cele 27 de state membre UE. Cele mai mari creşteri de preţuri au fost înregistrate în România (16,8%), Irlanda (15,3%) şi Ţările de Jos (12,1%). Preţurile la îngrăşăminte au scăzut doar în Bulgaria (minus 6,1%), Croaţia şi Lituania (în ambele cazuri cu 0,2%).

Organizaţiile fermierilor au planificat un miting în faţa Parlamentului European 

Potrivit Eurostat, preţurile la îngrăşăminte în Uniunea Europeană au crescut exploziv în 2021 şi 2022 după care au scăzut în 2023 şi 2024. În 2025, preţurile au crescut din nou timp de patru trimestre consecutive.

Uniunea Europeană se pregăteşte să anunţe marţi eliberarea de fonduri pentru a ajuta fermierii să facă faţă creşterii preţurilor la îngrăşăminte, un fenomen care s-a agravat după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu. Pentru a pune presiune, organizaţiile fermierilor au planificat un miting în faţa Parlamentului European de la Strasbourg, unde se aşteaptă ca executivul comunitar să îşi dezvăluie planul de acţiune, conform Agerpres.

romania
europa
ingrasaminte
fermieri
