Percheziții în trei județe într-un dosar de fraudă cu criptomonede: Prejudiciu de 700.000 de dolari

Poliţiştii au efectuat, marţi, 12 percheziţii domiciliare în judeţele Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Maramureş, la persoane bănuite de infracţiuni informatice şi spălarea banilor, prejudiciul cauzat prin comiterea faptelor fiind de aproximativ 700.000 de dolari.

Acuzațiile procurorilor

Potrivit comunicatului remis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud, percheziţiile au fost efectuate pentru documentarea şi administrarea probelor în cadrul unui dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, fals în înscrisuri oficiale, uz de fals şi spălarea banilor.

„Din investigaţiile efectuate până în prezent a reieşit faptul că, începând cu luna noiembrie 2025, un bărbat de 40 de ani, din Bistriţa, ar fi determinat o altă persoană să transfere criptomonede de pe o platformă pe o alta, sub pretextul că aceasta din urmă ar fi mai sigură. Totodată, acesta s-ar fi oferit să o ajute să-şi deschidă cont pe noua platformă, intrând astfel în posesia datelor de logare. Ulterior, bărbatul de 40 de ani ar fi accesat fără drept portofelul virtual al persoanei păgubite şi ar fi transferat, succesiv, toate valorile, cauzând astfel un prejudiciu de aproape 700.000 de dolari. Pentru a disimula provenienţa valorilor şi a îngreuna stabilirea circuitului infracţional, bărbatul ar fi folosit mai multe conturi colectoare de pe piaţa criptomonedelor şi ar fi transferat valorile în portofele electronice ale unor persoane de încredere, din anturaj”, a transmis IPJ.

Cum acționau suspecții

În urma investigaţiilor efectuate, a reieşit faptul că un bărbat de 43 de ani, care ar fi controlat o parte dintre conturile în care ar fi fost transferate sumele de bani, ar fi utilizat documente falsificate.

La percheziţii au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor documente şi înscrisuri cu valoare probatorie, carduri şi stick-uri de memorie, laptopuri şi calculatoare.

De asemenea, au fost descoperite şi indisponibilizate articole pirotehnice din categoria F3, nedestinate publicului larg.

Totodată, au mai fost descoperite două autoturisme de lux, precum şi un portofel virtual în care s-ar fi aflat o parte din prejudiciu, urmând a fi dispusă măsura sechestrului asigurător, în vederea recuperării prejudiciului.

Pe numele celor doi bărbaţi au fost emise mandate de aducere, persoanele în cauză urmând să fie conduse la sediul Poliţiei pentru audieri şi dispunerea măsurilor măsurile legale.

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei de Investigaţii Criminale din cadrul IGPR.

La activităţile derulate astăzi au mai participat poliţişti din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Cluj şi Maramureş, poliţişti de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, Biroul de Investigaţii Criminale, Serviciul pentru Acţiuni Speciale, Biroul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase şi Serviciul Criminalistic din cadrul IPJ Bistriţa-Năsăud, notează Agerpres.

Citește și: Percheziții la Parchetul Curţii de Apel Constanţa. Anchetatorii ar fi găsit 100.000 de euro în biroul unui procuror - surse