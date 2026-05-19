Colet plin cu arme, trimis din Spania unui bărbat din Galați

Un bărbat din municipiul Tecuci a fost prins de poliţiştii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase Galaţi în timp ce ridica un colet cu arme neletale, expediat din Spania printr-o firmă de transport.

Cum l-au prins în flagrant polițiștii

"Poliţiştii au depistat în flagrant delict un bărbat, în vârstă de 42 de ani din municipiul Tecuci, în timp ce ridica, din parcarea unui supermarket din aceeaşi localitate, un colet expediat din Spania prin intermediul unei firme de transport. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că în interiorul coletului se aflau şase arme lungi neletale, cu aer comprimat, calibru 4,5 milimetri, supuse autorizării", au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi.

Arme ridicate pentru expertiză

Conform sursei citate, armele au fost ridicate în vederea expertizării. Poliţiştii continuă cercetările, în cauză fiind deschis un dosar de cercetare penală privind săvârşirea infracţiunilor de contrabandă şi nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor