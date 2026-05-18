REPORTAJ DC NEWS: Portul Sulina, aproape de finalizare. Dragoș Ioniță (AZL) anunță sute de locuri de muncă: Vor încărca aici nave de mare capacitate ce vor ajunge în întreaga lume

Lucrările la proiectul portului de la Sulina erau în toi în urmă cu doi ani, iar Dragoș Ioniță, directorul AZL Sulina, declara toamna trecută pentru DC News că din anul 2026 se va putea începe activitatea propriu-zisă. Acum, ne aflăm în ajunul inaugurării obiectivului unde se va putea face transbord de pe barje pe navele de mare capacitate.

Într-un interviu exclusiv pentru DC News, Dragoș Ioniță a precizat că „ce ne-am propus, în mare parte s-a realizat“, referindu-se la platformă, la cheul de acostare și drumul de acces.

„Am mai rămas în momentul de față cu lucrări suplimentare, precum dragajul gurii de acces a canalului aferent bazinului maritim și suntem în fază de licitație pentru repararea conform dispozițiilor a farului.

Platforma și cheiul sunt gata, bazinul îl terminăm în maxim o lună și sperăm să fie vremea în regulă. Reabilitarea farului ar mai lua o lună după finalizarea procedurii de achiziție“, a punctat Dragoș Ioniță.

Nave de mare capacitate, încărcate în port cu bunuri care vin de pe Dunăre

În portul de la Sulina se va face încărcare și descărcare, iar marele avantaj este că nave de mare capacitate, care vor putea naviga în întreaga lume, vor fi încărcate direct acolo.

„În această zonă vom avea nave care vor opri la cheu și operări portuare, încărcare și descărcare de bunuri și mărfuri. Din discuțiile pe care le-am avut cu posibili operatori am identificat oarecum fluxurile de mărfuri, știm cu ce bunuri or să vină în zonă. Se lucrează acum la un nou studiu de fezabilitate pentru a readuce partea din bazinul maritim la cota de 11 metri și să venim cu nave mai mari.

Dacă de exemplu vorbim de produse agricole, cereale, avem Republica Moldova în proximitate, Ucraina, zona Galați-Brăila, care, spre deosebire de Sulina, au conexiune rutieră și feroviară. Bunurile vin, se încarcă în aceste porturi în nave care pot naviga pe canalul Sulina și pe Dunăre, nave de 7.500 de tone, se opresc aici, descarcă, după care aici încărcăm în nave de mare capacitate. Cu nave de mare capacitate poți să ajungi în întreaga lume“, a punctat Dragoș Ioniță.

Proiectul va genera, în timp, sute de locuri de muncă

Potrivit lui Dragoș Ioniță, proiectul va sprijin foarte mult Portul Giurgiulești din Republica Moldova și va genera sute de locuri de muncă, mai ales pentru locuitorii din zonă.

„În primul rând vorbim de locuri de muncă. Estimăm undeva la 300 de locuri de muncă. Asta nu o spun eu, ci o zice un raport făcut de experți care la nivel mondial au livrat expertiză pentru foarte multe porturi. Nu o să se întâmple totul peste noapte, ci treptat.

În momentul de față lucrăm la procesul verbal de recepție a lucrărilor, am înaintat către Ministerul Transporturilor noile cote ale porturilor, așteptăm avizarea regulamentelor, iar apoi vom avea datele pentru a da drumul la anunțul de concesionare a terenului portuar. Operatorii ar trebui să știe absolut toate regulile.

Prezența noastră va ajuta foarte mult Portul Giurgiulești din Republica Moldova - recent achiziționat de Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța - pentru că de acolo se vine pe barjă, se descarcă aici, după care se încarcă în nave de mare capacitate. Cu siguranță vom ajuta portul Giurgiulești“, a conchis, într-un interviu pentru DC News, Dragoș Ioniță, directorul AZL Sulina.

