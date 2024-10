„Visul lui Ceaușescu“, readus la viață în Sulina. Proiectul „pentru întreaga țară“ care va crea cel puțin 300 de noi locuri de muncă / foto

În perioada socialistă, în Delta Dunării, aval de Sulina, a fost realizat un bazin de acostare a navelor de mare tonaj, care a și funcționat o perioadă ca port de schimb de mărfuri, fapt ce a determinat o dezvoltare a orașului de pe brațul central al Dunării. Ca multe altele însă, după 1990, proiectul a fost supus pieirii, iar nivelul apei în bazin a scăzut datorită colmatării și lipsei efectuării unor lucrări de dragare.

La mai bine de 30 de ani de la evenimentele din decembrie 1989, proiectul, supranumit „visul lui Ceaușescu“, are șanse extrem de ridicate să fie readus la viață, iar lucrările la acesta sunt în curs de desfășurare, finalizarea fiind preconizată la finalul anului 2025.

Întreaga zonă se află în subordinea AZL Sulina, iar lucrările, atât la Bazinul Mare, cât și la Zona Liberă, sunt în prezent în toi. Dragoș Ioniță, președintele Administrației Zona Liberă Sulina, a explicat care este beneficiul economic al cestui proiect și cât de important va fi pentru orașul Sulina ca schimbul de mărfuri să se realizeze acolo și nu la Constanța.

Foto: Auris Luca

„Este vorba de două investiții majore pentru comunitatea din Sulina, pentru județul Tulcea și pentru întreaga țară. Prima investiție se referă la Zona Liberă Sulina și vizează reabilitare infrastructurii portuare. Înainte să ne apucăm de lucrări, la mal, apa avea undeva la 1,5 metri. Navele care vin din toată lumea aveau nevoie de cel puțin 7,2 metri pentru a acosta. Am semnat contractul de finanțare și am obținut undeva la 87 de milioane de lei pentru investiția din Zona Liberă. La Bazinul Mare am obținut aproximativ 137 de milioane de lei.

La finalizarea acestor investiții o să reușim să așezăm din nou Sulina pe harta traficului naval. Cu ajutorul Băncii Europene de Dezvoltare și Investiții, care a angajat în favoarea noastră niște experți care au realizat un studiu de fezabilitate, s-a ajuns la concluzia că în final am putea avea niște valori de trafic foarte îmbucurătoare. Acestea sunt strâns legate și de o investiție pe care o așteptăm de la Ministerul Transporturilor și anume aducerea brațului Sulina la cota de 11 metri. Dragajul până la 11 metri ne va permite să intrăm cu nave de până la 35.000 de tone. În momentul de față, pe canal intră nave de maxim 7.500 de tone“, a explicat Dragoș Ioniță.

Prin urmare, o parte din navele care vin cu mărfuri din porturile dunărene, precum Galați, Brăila, Giurgiulești sau Orlivka, în loc să se deplaseze până la Constanța unde marfa să fie transferată către nave de mare tonaj, vor opri la Sulina, iar transferul mărfii se va face în orașul de pe Dunăre. Pe lângă eficientizarea transportului și câștigarea de timp, proiectul va duce și la o decongestionare a Portului Constanța.

Foto: Ovidiu Oprea

Cel puțin 300 de noi locuri de muncă, la Sulina

Revitalizarea proiectelor și punerea în funcțiune a Zonei Libere Sulina va avea efecte nemaipomenite pentru oraș, prin crearea de locuri de muncă și atragerea de bani din concesionarea zonei și operarea mărfurilor.

„În cadrul Zonei Libere vor avea loc simultan două nave, dar depinde și de gabaritul lor. În Bazinul Mare, cu siguranță vor fi mai multe. Cei de la BERD au spus că în trei ani se poate ajunge la 3,5 milioane de tone de marfă. În următorii 3 ani se poate ajunge la 6,7 milioane de tone de marfă.

Cele două proiecte vor duce la crearea a cel puțin 300 de locuri de muncă. Noi lucrăm acum tot cu ajutorul celor de la BERD la strategia și anunțul de concesionare a teritoriului portuar. Am identificat cele mai bune variante de concesionare a terenului și cred că undeva la sfârșitul acestui an vom ieși cu un anunț public de concesionare.

Orașul Sulina va avea foarte, foarte mult de câștigat, dar nu numai Sulina, ci întreaga țară. Volumele de mărfuri vor aduce foarte mulți bani, din concesiune, din operare, din taxele de transport. Beneficiile vor fi și în favoarea Regiei Autonome „Administrația Fluvială a Dunării de Jos“ Galați, care tarifează fiecare tonă de marfă. La 3 milioane de tone de mărfuri care vor trece pe aici, vor fi bani destui.

De asemenea, împreună cu cei de la BERD am identificat posibilitatea să cooptăm companii care să aibă sediul social în Sulina, astfel încât taxele și impozitele care ar rebui plătite către bugetul de stat să ajungă o parte și la comunitatea din Sulina. În momentul de față, Sulina are un buget foarte, foarte mic“, a explicat, pentru DC News, Dragoș Ioniță, președintele Administrației Zonei Libere Sulina.

Foto: Ovidiu Oprea

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News