Vârsta de pensionare în structurile de ordine publică şi apărare ar putea fi majorată

Radu Miruţă anunţă că reprezentanţii MApN şi ai MAI vor elabora până la finalul săptămânii viitoare un proiect pentru creşterea vârstei de pensionare în structurile de ordine publică şi apărare.

Măsurile ar urma să fie adoptate în contextul în care Guvernul vizează reducerea cu 10% a fondului de salarii al instituţiilor.

Compromisul din coaliție: Fără tăieri de salarii sau personal

Radu Miruţă a precizat, pentru Antena 3, că Ministerul Apărării sau Ministerul de Interne nu pot reduce salariile sau numărul de angajaţi, în contextul războiului din Ucraina. Pe de altă parte, este vizată creşterea vârstei de pensionare.

"La Ministerul Apărării şi la Ministerul de Interne este o chestiune mai specială. Am explicat şi în coaliţie - cred cu toată tăria: avem 600 de kilometri de graniţă cu o ţară care are război. Nu poţi să spui că reduci armata, pentru că, dimpotrivă, trebuie să o creşti. La Ministerul Apărării se lucrează, începând de astăzi, până săptămâna viitoare, la un proiect de lege, împreună cu Ministerul de Interne, pentru creşterea vârstei de pensionare. Acesta este compromisul pe care l-a acceptat coaliţia: să nu tai din salariu, să nu tai din numărul de angajaţi, dar să contribui şi tu la efort, prin creşterea vârstei de pensionare", a precizat Miruţă.

El a menţionat că în prezent vârsta de pensionare în aceste structuri este de 48 de ani, iar modificările necesare vor fi stabilite în urma unor simulări.

Citește și: Vârsta de pensionare a femeilor din 2026. Ce se schimbă

Vârsta actuală de pensionare este de 48 de ani

"Deocamdată este 48. Discutăm despre un proiect de lege pe care trebuie să îl aducem pe masa Guvernului la finalul săptămânii viitoare, care să crească vârsta de pensionare. Se fac nişte simulări: cam cât trebuie să creşti vârsta de pensionare ca să reduci cheltuielile cu 10%? Poate nu până la 65. Poate până la 60. Poate până la 55. Azi e 48", a explicat Miruţă.

În ce priveşte domeniul sănătăţii, este posibil ca banii să fie acordaţi în funcţie de rangul spitalelor şi de tipul de gărzi.

Nu toate gărzile presupun același volum de muncă

"La Sănătate este o aşteptare ca ministerul să vină cu nişte propuneri care să reducă cheltuielile prin alte metode. Gândiţi-vă, de exemplu, la rangul spitalelor. Sunt medici care fac gărzi la Floreasca şi care au poate 20 de prezentări pe o gardă. Sunt medici care fac gărzi, de exemplu, la Târgu Jiu care poate au două prezentări pe o gardă. Nu poţi să iei aceeaşi sumă de bani. Sunt spitale care sunt foarte angrenate în actul medical. Sunt spitale care sunt mai puţin angrenate. Nu pot să aibă acelaşi rang", a spus el.

În domeniul Educaţiei, se va ţine cont de reducerile efectuate anul anterior.

"La Educaţie s-a făcut un efort anul trecut. S-a redus cu 4-5%, dacă îmi amintesc corect. Se ţine cont de asta. Adică, nu se cere 10% de anul acesta. 10% cu ce ai făcut anul trecut", a declarat ministrul.

„Începem anul arătând că tăiem și de la noi”

Miruţă a adăugat că în Guvern nu au existat discuţii despre introducerea unor noi taxe.

"Concentrarea Guvernului şi a premierului este să arătăm într-un final populaţiei că tăiem şi de la noi. Şi începem anul cu această dovadă", a susţinut el.