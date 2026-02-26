Candidații pentru cele două funcţii de procuror-şef adjunct al DIICOT, audiați la Ministerul Justiției

Candidaţii pentru ocuparea celor două funcţii de procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) susţin, joi, 26 februarie, interviurile în faţa Comisiei constituite la Ministerul Justiţiei.

Cine sunt cei 5 candidați înscriși pentru ocuparea celor două funcţii de procuror-şef adjunct al DIICOT

Este vorba despre:

Aurel-Cristian Lazăr, procuror în cadrul DIICOT - Serviciul Teritorial Timişoara

Alex-Florin Florenţa, actualul procuror general

Claudia-Ionela Curelaru, procuror-şef adjunct al DIICOT

Gill-Julien Grigore-Iacobici, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa

Mihai-Răzvan Negulescu, procuror în cadrul DIICOT.

Rezultatele selecţiei, publicate la data de 2 martie

Reamintim că potrivit Ministerului Justiţiei, timpul de susţinere a proiectului pentru exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere este de maximum 30 de minute şi timpul dedicat pentru întrebări şi răspunsuri este de cel mult o oră.

Conform calendarului estimativ, rezultatele selecţiei vor fi publicate la data de 2 martie. Tot atunci, propunerile motivate ale ministrului Justiţiei vor fi înaintate Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii în vederea emiterii avizului consultativ.

Reamintim că ieri, 25 februarie, la Ministerul Justiției, au susținut interviurile candidaţii pentru funcţia de procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). Ulterior, Bogdan-Ciprian Pîrlog, procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, a anunțat că se retrage din cursa pentru șefia DIICOT.