Stiri

Candidații pentru cele două funcţii de procuror-şef adjunct al DIICOT, audiați la Ministerul Justiției
Data actualizării: 09:08 26 Feb 2026 | Data publicării: 09:06 26 Feb 2026

Candidații pentru cele două funcţii de procuror-şef adjunct al DIICOT, audiați la Ministerul Justiției
Autor: Doinița Manic

imagine cu angajati care intra in sediul DIICOT Rezultatele interviurilor pentru șefia DIICOT vor fi publicate la data de 2 martie. Foto cu caracter ilustrativ: Agerpres

Joi, 26 februarie, cei cinci candidați înscriși pentru ocuparea celor două funcţii de procuror-şef adjunct al DIICOT vor susține interviurile la Ministerul Justiției.

Candidaţii pentru ocuparea celor două funcţii de procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) susţin, joi, 26 februarie, interviurile în faţa Comisiei constituite la Ministerul Justiţiei.

Cine sunt cei 5 candidați înscriși pentru ocuparea celor două funcţii de procuror-şef adjunct al DIICOT

Este vorba despre:

  • Aurel-Cristian Lazăr, procuror în cadrul DIICOT - Serviciul Teritorial Timişoara
  • Alex-Florin Florenţa, actualul procuror general
  • Claudia-Ionela Curelaru, procuror-şef adjunct al DIICOT
  • Gill-Julien Grigore-Iacobici, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa
  • Mihai-Răzvan Negulescu, procuror în cadrul DIICOT.

Rezultatele selecţiei, publicate la data de 2 martie

Reamintim că potrivit Ministerului Justiţiei, timpul de susţinere a proiectului pentru exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere este de maximum 30 de minute şi timpul dedicat pentru întrebări şi răspunsuri este de cel mult o oră.

Conform calendarului estimativ, rezultatele selecţiei vor fi publicate la data de 2 martie. Tot atunci, propunerile motivate ale ministrului Justiţiei vor fi înaintate Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii în vederea emiterii avizului consultativ.

Reamintim că ieri, 25 februarie, la Ministerul Justiției, au susținut interviurile candidaţii pentru funcţia de procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). Ulterior, Bogdan-Ciprian Pîrlog, procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, a anunțat că se retrage din cursa pentru șefia DIICOT.

diicot
ministerul justitiei
interviuri
