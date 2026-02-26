Candidații pentru cele două funcţii de procuror-şef adjunct al DIICOT, audiați la Ministerul Justiției

Joi, 26 februarie, cei cinci candidați înscriși pentru ocuparea celor două funcţii de procuror-şef adjunct al DIICOT vor susține interviurile la Ministerul Justiției.
Candidaţii pentru ocuparea celor două funcţii de procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) susţin, joi, 26 februarie, interviurile în faţa Comisiei constituite la Ministerul Justiţiei.
Este vorba despre:
Reamintim că potrivit Ministerului Justiţiei, timpul de susţinere a proiectului pentru exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere este de maximum 30 de minute şi timpul dedicat pentru întrebări şi răspunsuri este de cel mult o oră.
Conform calendarului estimativ, rezultatele selecţiei vor fi publicate la data de 2 martie. Tot atunci, propunerile motivate ale ministrului Justiţiei vor fi înaintate Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii în vederea emiterii avizului consultativ.
Reamintim că ieri, 25 februarie, la Ministerul Justiției, au susținut interviurile candidaţii pentru funcţia de procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). Ulterior, Bogdan-Ciprian Pîrlog, procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, a anunțat că se retrage din cursa pentru șefia DIICOT.
