Cum să transformi o conservă de sardine într-un preparat spectaculos: Rețeta care te va cuceri

Un bucătar cu experiență a explicat cum o simplă conservă de sardine poate deveni un aperitiv delicios, cu ajutorul unor ingrediente simple.
Bucătarul Jesus Sanchez a explicat, într-un videoclip postat pe contul de Instagram, că nu ai nevoie de ingrediente sofisticate și nici să petreci ore întregi în bucătărie pentru a face un preparat spectaculos. Potrivit acestuia, îndemânarea și creativitatea pot transforma o simplă conservă de sardine într-un aperitiv delicios.
„O rețetă pe care o poți pregăti în 20 de secunde. Ei bine, sau 30, depinde cât de rapid ești”, spune bucătarul în videoclipul postat pe Instagram.
Ingrediente
o conservă de sardine în ulei de măsline
un castravete murat
maioneză
două rondele de ceapă roșie murată
ulei de măsline extravirgin
un ardei murat
Mod de preparare
Taie castravetele murat în jumătate și taie o felie subțire de la bază, pentru a nu se rostogoli pe farfurie.
Întinde un strat subțire de maioneză pe castravete și așează o sardină deasupra.
Așează două rondele subțiri de ceapă murată deasupra sardinei.
Taie o bucată de ardei și pune-o deasupra cu puțină maioneză.
Închide cu cealaltă jumătate de castravete murat și fixează cu o scobitoare. Stropește cu puțin ulei de măsline.
Poftă bună!
de Anca Murgoci