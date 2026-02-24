€ 5.0954
Cum să transformi o conservă de sardine într-un preparat spectaculos: Rețeta care te va cuceri
Data actualizării: 23:32 24 Feb 2026 | Data publicării: 23:32 24 Feb 2026

Cum să transformi o conservă de sardine într-un preparat spectaculos: Rețeta care te va cuceri
Autor: Darius Mureșan

conserva-de-peste_13704300 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik

Un bucătar cu experiență a explicat cum o simplă conservă de sardine poate deveni un aperitiv delicios, cu ajutorul unor ingrediente simple.

Bucătarul Jesus Sanchez a explicat, într-un videoclip postat pe contul de Instagram, că nu ai nevoie de ingrediente sofisticate și nici să petreci ore întregi în bucătărie pentru a face un preparat spectaculos. Potrivit acestuia, îndemânarea și creativitatea pot transforma o simplă conservă de sardine într-un aperitiv delicios. 

„O rețetă pe care o poți pregăti în 20 de secunde. Ei bine, sau 30, depinde cât de rapid ești”, spune bucătarul în videoclipul postat pe Instagram. 

Ingrediente

o conservă de sardine în ulei de măsline

un castravete murat 

maioneză

două rondele de ceapă roșie murată

ulei de măsline extravirgin

un ardei murat

Mod de preparare

Taie castravetele murat în jumătate și taie o felie subțire de la bază, pentru a nu se rostogoli pe farfurie.

Întinde un strat subțire de maioneză pe castravete și așează o sardină deasupra.

Așează două rondele subțiri de ceapă murată deasupra sardinei.

Taie o bucată de ardei și pune-o deasupra cu puțină maioneză.

Închide cu cealaltă jumătate de castravete murat și fixează cu o scobitoare. Stropește cu puțin ulei de măsline.

Poftă bună!




Comentarii

