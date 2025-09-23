Pumpkin Spice Latte și biscuiți cu scorțișoară: Descoperă combinația perfectă de toamnă

În momentul în care frunzele ruginii se aștern pe străzi și temperaturile scad, parcă nimic nu se potrivește mai bine decât o băutură caldă, aromată, însoțită de un desert ușor și parfumat. Inspirat din cafenelele americane, Pumpkin Spice Latte a devenit un simbol al toamnei în întreaga lume, cucerind prin combinația sa unică de cafea, piure de dovleac și mix de condimente: scorțișoară, nucșoară, cuișoare și ghimbir. În același timp, biscuiții cu scorțișoară aduc acea crocantă plăcută și aroma familiară care completează perfect băutura.

Vestea bună este că nu trebuie să mergi într-o cafenea pentru a te bucura de această combinație. Cu ingrediente simple, pe care le găsești în orice supermarket, îți poți transforma bucătăria într-un mic colț de toamnă parfumată. Prepararea durează doar câteva minute, iar rezultatul este spectaculos: o cană caldă, cremoasă și un platou cu biscuiți aurii care te îmbie la răsfăț.

Pumpkin Spice Latte - cafeaua vedetă a sezonului

Ingrediente (pentru 2 porții):

250 ml lapte integral

2 linguri piure de dovleac (aprox. 30 g)

2 linguri zahăr brun (30 g)

o linguriță extract de vanilie (5 ml)

1/2 linguriță scorțișoară pudră (2 g)

1/4 linguriță nucșoară pudră (1 g)

1/4 linguriță ghimbir pudră (1 g)

1/4 linguriță cuișoare pudră (1 g)

120 ml espresso sau cafea tare

Frișcă pentru decor (opțional)

Mod de preparare:

Într-o crăticioară, încălzește laptele împreună cu piureul de dovleac și zahărul brun, la foc mediu, amestecând constant.

Adaugă condimentele (scorțișoară, nucșoară, ghimbir, cuișoare) și extractul de vanilie, amestecând până când compoziția devine caldă și aromată.

Preparați espresso-ul sau cafeaua tare.

Într-o cană, toarnă mai întâi amestecul de lapte cu dovleac, apoi adaugă cafeaua. Amestecă ușor.

Opțional, decorează cu frișcă și un praf de scorțișoară deasupra.

Biscuiți cu scorțișoară - companionul ideal pentru latte

Ingrediente (pentru aproximativ 12 biscuiți):

150 g făină albă

100 g unt moale

50 g zahăr pudră

un ou mic (aprox. 50 g)

o linguriță scorțișoară pudră (2 g)

1/2 linguriță praf de copt (2 g)

un praf de sare

Mod de preparare:

Preîncălzește cuptorul la 180°C și tapetează o tavă cu hârtie de copt.

Într-un bol, mixează untul moale cu zahărul pudră până devin cremoase.

Adaugă oul și mixează până se omogenizează.

Cerne făina împreună cu praful de copt, scorțișoara și sarea, apoi încorporează treptat în compoziția de unt.

Formează biluțe de aluat (aprox. 20 g fiecare), așază-le pe tavă și aplatizează ușor.

Coace biscuiții timp de 12-15 minute sau până devin aurii pe margini.

Lasă-i să se răcească complet înainte de servire.

Pumpkin Spice Latte și biscuiții cu scorțișoară nu sunt doar o combinație de gusturi, ci și o experiență. În timp ce cafeaua cremoasă încălzește sufletul, biscuiții crocanți completează fiecare înghițitură, transformând o seară simplă într-un moment cozy. Această rețetă poate fi adaptată ușor - de la lapte vegetal pentru vegani, până la adaosuri dulci precum sirop de arțar sau caramel.