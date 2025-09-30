Rețetă Avgolemono: Cea mai bună supă de pui cu lămâie, ca-n Grecia

Dacă îți plac supele răcoritoare, te vei îndrăgosti de avgolemono (pronunțat av-go-le-MOH-no). Această supă clasică grecească de pui cu lămâie este acrișoară și reconfortantă. Este făcută cu pui, bulion, orez și îngroșată cu ouă și lămâie în loc de smântână. Rezultatul este o supă bogată și ușoară.

Avgolemono provine din două cuvinte grecești: avgo (ou) și lemono (lămâie). Este atât un sos, cât și o supă în bucătăria grecească.

Sub formă de supă, se prepară de obicei cu pui și orez, completată cu ouă și lămâie. Combinația de ouă și lămâie este amestecată ușor, cu un tel, cu supă fierbinte, astfel încât supa să se îngroașe fără a se coagula.

Ingrediente:

Pui: Folosiți pulpe de pui pentru aromă și consistență sau piept de pui pentru o supă mai ușoară.

Supă: O supă bună de pui sau o supă de oase face ca această supă să fie bogată și mătăsoasă. Cea făcută în casă este cea mai bună, dar și supa cu conținut scăzut de sodiu cumpărată din magazin funcționează bine.

Orez: Orezul cu bob lung este tradițional și în mod natural fără gluten. Face supa groasă și cremoasă.

Gălbenușuri de ou: Secretul bazei cremoase. Amestecate cu lămâie, acestea îngroașă supa în mod natural.

Suc de lămâie + coajă de lămâie: Sucul proaspăt de lămâie este esențial. Folosiți 2-4 linguri pentru 6 căni de supă. Începeți cu 2 linguri, apoi adăugați mai mult dacă doriți o supă mai intensă. Puțină coajă de lămâie (1-2 lingurițe) adaugă o aromă uimitoare.

Legume și ierburi: Ceapa, morcovul, țelina, usturoiul și frunzele de dafin adaugă profunzime. Mărarul sau pătrunjelul proaspăt sunt perfecte pentru servire.

Condimente: Doar sare și piper. Lămâia și mărarul aduc aroma principală.

Pas cu pas

Încălziți uleiul de măsline într-o oală. Căliți ceapa, morcovul și țelina până se înmoaie. Adăugați usturoiul, puiul, supa și foile de dafin. Fierbeți la foc mic până când puiul este gătit complet, aproximativ 20 de minute. Scoateți puiul, mărunțiți-l și puneți-l înapoi în oală.

Fierbeți orezul: Adăugați orezul și fierbeți la foc mic 15-18 minute.

Într-un bol, amestecați gălbenușurile de ou, sucul și coaja de lămâie până obțineți o compoziție omogenă.

Luați vasul de pe foc. Lăsați-l să se răcească 1-2 minute (temperatura ideală este de 77-79°C). Adăugați încet 1-2 căni de supă fierbinte în amestecul de ouă și lămâie, amestecând constant.

Încorporați amestecul înapoi în supă cu un tel. Reduceți focul la mic și încălziți ușor până la 71°C. Nu fierbeți. Condimentați cu sare, piper și mărar proaspăt.

Sursa: easyworldrecipes.com