€ 0.0000
|
$ 0.0000
|

Subcategorii în Lifestyle

 
Data actualizării: 23:42 30 Sep 2025 | Data publicării: 23:22 30 Sep 2025

Rețetă Avgolemono: Cea mai bună supă de pui cu lămâie, ca-n Grecia
Autor: Irina Constantin

supa pui lamaie sursa easyworldrecipes.com
 

Pregătește această rețetă de supă Avgolemono, o supă clasică grecească de pui cu lămâie, cu ouă, orez și mărar proaspăt. Cremoasă și atât de simplă.

Dacă îți plac supele răcoritoare, te vei îndrăgosti de avgolemono (pronunțat av-go-le-MOH-no). Această supă clasică grecească de pui cu lămâie este acrișoară și reconfortantă. Este făcută cu pui, bulion, orez și îngroșată cu ouă și lămâie în loc de smântână. Rezultatul este o supă bogată și ușoară. 

Avgolemono provine din două cuvinte grecești: avgo (ou) și lemono (lămâie). Este atât un sos, cât și o supă în bucătăria grecească.

Sub formă de supă, se prepară de obicei cu pui și orez, completată cu ouă și lămâie. Combinația de ouă și lămâie este amestecată ușor, cu un tel, cu supă fierbinte, astfel încât supa să se îngroașe fără a se coagula.

Ingrediente: 

Pui: Folosiți pulpe de pui pentru aromă și consistență sau piept de pui pentru o supă mai ușoară. 

Supă: O supă bună de pui sau o supă de oase face ca această supă să fie bogată și mătăsoasă. Cea făcută în casă este cea mai bună, dar și supa cu conținut scăzut de sodiu cumpărată din magazin funcționează bine.

Orez: Orezul cu bob lung este tradițional și în mod natural fără gluten. Face supa groasă și cremoasă. 

Gălbenușuri de ou: Secretul bazei cremoase. Amestecate cu lămâie, acestea îngroașă supa în mod natural. 

Suc de lămâie + coajă de lămâie: Sucul proaspăt de lămâie este esențial. Folosiți 2-4 linguri pentru 6 căni de supă. Începeți cu 2 linguri, apoi adăugați mai mult dacă doriți o supă mai intensă. Puțină coajă de lămâie (1-2 lingurițe) adaugă o aromă uimitoare.

Legume și ierburi: Ceapa, morcovul, țelina, usturoiul și frunzele de dafin adaugă profunzime. Mărarul sau pătrunjelul proaspăt sunt perfecte pentru servire.

Condimente: Doar sare și piper. Lămâia și mărarul aduc aroma principală.

Pas cu pas

Încălziți uleiul de măsline într-o oală. Căliți ceapa, morcovul și țelina până se înmoaie. Adăugați usturoiul, puiul, supa și foile de dafin. Fierbeți la foc mic până când puiul este gătit complet, aproximativ 20 de minute. Scoateți puiul, mărunțiți-l și puneți-l înapoi în oală.

Fierbeți orezul: Adăugați orezul și fierbeți la foc mic 15-18 minute. 

Într-un bol, amestecați gălbenușurile de ou, sucul și coaja de lămâie până obțineți o compoziție omogenă.

Luați vasul de pe foc. Lăsați-l să se răcească 1-2 minute (temperatura ideală este de 77-79°C). Adăugați încet 1-2 căni de supă fierbinte în amestecul de ouă și lămâie, amestecând constant.

Încorporați amestecul înapoi în supă cu un tel. Reduceți focul la mic și încălziți ușor până la 71°C. Nu fierbeți. Condimentați cu sare, piper și mărar proaspăt.

Sursa: easyworldrecipes.com

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

reteta
supa pui lamaie
grecia
Avgolemono
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 59 minute
De ce să pui unt în cafea. Beneficii minunate pentru creier
Publicat acum 2 ore si 3 minute
Cadoul primit de Regele Charles de la Prințul Harry
Publicat acum 2 ore si 5 minute
Misterul ”celui mai scump hamburger” din lume. De ce sunt interzise recenziile
Publicat acum 2 ore si 11 minute
Nicușor Dan: Motivele suspendării României din Visa Waiver. Când se duce la Casa Albă
Publicat acum 2 ore si 29 minute
Rețetă Avgolemono: Cea mai bună supă de pui cu lămâie, ca-n Grecia
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Sep 2025
ANAF are, de la CURIERI, lista românilor care au trimis colete cu plata ramburs: Cine sunt cei vizați de anti-fraudă
Publicat pe 28 Sep 2025
SRI-stul de la Fisc, ”deconspirat” din greșeală de Finanțe. Prima imagine cu ”agentul sindical”
Publicat pe 28 Sep 2025
Trupul Ioanei Popescu a fost abandonat la morga spitalului. Statul o va înmormânta
Publicat pe 29 Sep 2025
”Avem nevoie de eliminarea prefecturilor. Sper ca premierul Bolojan să taie în carne vie în 2026”. Propunere fără precedent
Publicat pe 28 Sep 2025
Rezultate alegeri R. Moldova. Avertismentul lansat de Băsescu, după întrebarea lui Chirieac: Scenariu negru pentru Chișinău
 
toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close