Mic dejun, prânz sau cină? Frittata express e soluția și e gata în doar câteva minute

De multe ori, lipsa ideilor sau dorința de a economisi timp și efort ne fac să alegem mereu aceleași feluri de mâncare. Însă o friteuză cu aer și o mână de ingrediente simple pot transforma complet modul în care gătim.

„Frittata express”, o rețetă propusă de Sergio Castaño Jiménez și Rafael Marín Aguilera, este exemplul perfect al unei mese rapide, delicioase și pline de nutrienți.

Friteuza cu aer - aliatul perfect al bucătăriei moderne

Friteuza cu aer a devenit una dintre cele mai populare invenții din bucătăriile ultimilor ani, datorită modului său eficient și curat de a găti. Este o metodă care elimină nevoia de a folosi ulei sau alte grăsimi în exces, reducând astfel aportul caloric al mâncărurilor fără a le compromite gustul. În plus, este extrem de practică: o setezi, o lași să-și facă treaba și între timp te poți ocupa de altceva.

Pentru cei care duc o viață agitată, dar vor să se hrănească echilibrat, friteuza cu aer oferă soluția ideală. Poți găti legume, carne, pește, dar și preparate pe bază de ouă, cum este frittata - un fel de mâncare italian care seamănă cu o omletă, dar este mai consistentă și mai versatilă.

Frittata express - gust mediteranean, efort minim

Rețeta propusă de cei doi autori în cartea „Airfryer, una relación sana con la comida” este una care combină savoarea ingredientelor simple cu rapiditatea preparării. O frittata cu roșii, spanac, ceapă verde și brânză rasă, ce poate fi gata în doar 15 minute, cu un cost total de câțiva euro.

Ingrediente:

4 ouă

jumătate roșie tocată (75 g)

o mână de spanac proaspăt

o mână de brânză rasă

o ceapă de primăvară tocată (75 g)

Mod de preparare:

Preîncălziți friteuza la 200 °C timp de 5 minute.

Așezați o hârtie pergament în coșul friteuzei și ungeți-o ușor cu puțin ulei.

Spargeți ouăle direct peste hârtie.

Adăugați roșiile, spanacul, brânza și ceapa verde.

Gătiți la 180 °C timp de 10-12 minute, până când frittata devine aurie și bine coaptă.

Scoateți-o cu grijă și serviți-o imediat.

Rezultatul este o frittata pufoasă, aromată și plină de culoare, care poate fi servită atât la micul dejun, cât și la prânz sau cină.

Un preparat complet pentru sănătate și energie

Frittata express nu este doar o alegere rapidă, ci și una extrem de nutritivă. Datorită ouălor, principalul ingredient, acest preparat oferă o doză importantă de proteine, vitamine și minerale. Ouăle conțin 13 nutrienți esențiali, printre care vitaminele A, D, E, B12, fier, zinc și seleniu, care susțin buna funcționare a organismului și contribuie la sănătatea creierului și a sistemului imunitar.

Valori nutriționale pentru 100 g de ou:

70 kcal

6,3 g proteine

5 g grăsimi

186 mg colesterol

0,6 g carbohidrați

65 mg sodiu

Combinarea ouălor cu legume precum spanacul și roșiile adaugă fibre, antioxidanți și vitamine suplimentare. Brânza oferă un plus de calciu și savoare, în timp ce ceapa verde intensifică gustul și aduce beneficii pentru digestie.

Economii în farfurie, varietate pe masă

Un alt avantaj al acestei rețete este costul scăzut. Cu mai puțin de 3 euro, poți obține o masă completă pentru două persoane, fără a sacrifica gustul sau calitatea. În plus, frittata este o rețetă versatilă - poți adăuga ce ai la îndemână: ardei, dovlecei, ciuperci sau chiar resturi de carne gătită.

Într-o perioadă în care tot mai mulți oameni caută soluții de a mânca sănătos fără a cheltui prea mult, „frittata express” devine o opțiune demnă de păstrat în orice meniu săptămânal.

„Frittata express” preparată în friteuza cu aer este dovada că mâncărurile sănătoase nu trebuie să fie complicate sau costisitoare. În doar câteva minute, poți avea o masă caldă, echilibrată și plină de gust, perfectă pentru întreaga familie.

Așa că data viitoare când te întrebi ce să gătești rapid, fără prea multă bătaie de cap, amintește-ți de această rețetă italiană reinventată pentru bucătăria modernă - un preparat care îmbină tradiția cu tehnologia, și gustul cu sănătatea.