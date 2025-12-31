€ 5.0963
|
$ 4.3286
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0963
|
$ 4.3286
 
DCNews Stiri Accidentul lui Michael Schumacher: 12 ani de la tragedia care i-a schimbat complet viața
Data publicării: 11:28 31 Dec 2025

Accidentul lui Michael Schumacher: 12 ani de la tragedia care i-a schimbat complet viața
Autor: Iulia Horovei

cursa_formula_1_78295400 Formula 1. Imagine de Peter Fischer de la Pixabay
 

Au trecut 12 ani de la tragicul accident de schi care i-a schimbat viața pentru totdeauna legendarului pilot german Michael Schumacher.

Au trecut 12 ani de la tragicul accident al pilotului german Michael Schumacher, care i-a schimbat viața pentru totdeauna. 

Legenda Formulei 1, cu o carieră de neegalat care i-a adus șapte titluri mondiale și 91 de victorii la Marele Premiu de Formula 1, rămâne cel mai decorat pilot din istoria acestui sport.

Soția sa, Corinna Schumacher, a vorbit despre consecințele accidentului suferit de fostul pilot, spunând că „nu mai este la fel”.

„Îmi este dor de Michael în fiecare zi. Nu numai mie îmi este, ci și copiilor, familiei, tatălui său, fiecărei persoane din jurul lui. Tuturor le este dor de Michael, dar Michael este aici. E diferit, dar aici. Continuă să îmi arate în fiecare zi cât de puternic este”, a spus Corinna Schumacher, conform GB News.

Ultimele mesaje ale lui Michael Schumacher

Soția sa a mai dezvăluit, în urmă cu câțiva ani, ultimele mesaje pe care le-a primit de la Michael, înainte de accidentul la schi.

În orele premergătoare accidentului, Schumacher schimbase câteva mesaje cu el: „Zăpada nu e optimă. Am putea zbura la Dubai și să facem parașutism acolo”, i-a spus Michael soției sale. Sugestia de a renunța complet la planurile lor de schi face ca evenimentele ulterioare să fie cu atât mai tragice. Corinna a vorbit despre refuzul ei de a da vina pe cineva pentru ceea ce s-a întâmplat: „Nu l-am învinovățit niciodată pe Dumnezeu pentru ceea ce s-a întâmplat. A fost doar un ghinion foarte mare, tot ghinionul pe care îl poate avea cineva în viață”, mai spunea ea.

Michael Schumacher și-a încheiat cariera în Formula 1 la Marele Premiu al Braziliei din noiembrie 2012 și, la mai puțin de un an de la retragerea sa din activitate, a suferit un grav accident la schi, pe 29 decembrie 2013, în stațiunea Meribel din Franța, care avea să-l lase în comă și să-i schimbe pentru totdeauna viața.

Citește și: Misterul „primului semn de viață” dat de Michael Schumacher după gravul accident din 2013

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

michael schumacher
accident
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Accidentul lui Michael Schumacher: 12 ani de la tragedia care i-a schimbat complet viața
Publicat acum 25 minute
Explozie în Portul Constanța, în ajunul Anului Nou. Doi bărbați au murit
Publicat acum 31 minute
Cine este femeia ”most wanted”, condamnată la 15 ani pentru trafic de persoane, adusă în România sub escortă - FOTO
Publicat acum 53 minute
Nu ai reușit să cumperi totul pentru masa de Revelion? Iată până la ce oră mai sunt deschise Lidl, Kaufland, Carrefour, Penny sau Mega Image
Publicat acum 53 minute
Noua înșelătorie în România! Bursa de Valori Bucureşti, avertisment
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 29 Dec 2025
Reacția PSD după ce judecătorii CCR propuși de partid au lipsit la ședința de luni privind pensiile speciale ale magistraților
Publicat pe 29 Dec 2025
Anunțul lui Macron după întâlnirea de la Mar-A-Lago dintre Trump şi Zelenski
Publicat acum 18 ore si 10 minute
Replica genială a unui domn când l-a văzut pe Mircea Badea
Publicat acum 20 ore si 36 minute
Cine e Adriana Miron, noua șefă de cabinet a ministrului Irineu Darău (USR), condamnată în trecut la închisoare
Publicat pe 29 Dec 2025
CCR, aruncată în aer din cauza blocajelor privind pensiile magistraților. Analiza lui Chirieac
 
cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Cine e politicianul anului 2025?
Nicușor Dan
Ilie Bolojan
Călin Georgescu
George Simion
Sorin Grindeanu
Kelemen Hunor
Anamaria Gavrilă
Dominic Fritz
Diana Șoșoacă
Trimite răspunsul
x close