Accidentul lui Michael Schumacher: 12 ani de la tragedia care i-a schimbat complet viața

Au trecut 12 ani de la tragicul accident al pilotului german Michael Schumacher, care i-a schimbat viața pentru totdeauna.

Legenda Formulei 1, cu o carieră de neegalat care i-a adus șapte titluri mondiale și 91 de victorii la Marele Premiu de Formula 1, rămâne cel mai decorat pilot din istoria acestui sport.

Soția sa, Corinna Schumacher, a vorbit despre consecințele accidentului suferit de fostul pilot, spunând că „nu mai este la fel”.

„Îmi este dor de Michael în fiecare zi. Nu numai mie îmi este, ci și copiilor, familiei, tatălui său, fiecărei persoane din jurul lui. Tuturor le este dor de Michael, dar Michael este aici. E diferit, dar aici. Continuă să îmi arate în fiecare zi cât de puternic este”, a spus Corinna Schumacher, conform GB News.

Ultimele mesaje ale lui Michael Schumacher

Soția sa a mai dezvăluit, în urmă cu câțiva ani, ultimele mesaje pe care le-a primit de la Michael, înainte de accidentul la schi.

În orele premergătoare accidentului, Schumacher schimbase câteva mesaje cu el: „Zăpada nu e optimă. Am putea zbura la Dubai și să facem parașutism acolo”, i-a spus Michael soției sale. Sugestia de a renunța complet la planurile lor de schi face ca evenimentele ulterioare să fie cu atât mai tragice. Corinna a vorbit despre refuzul ei de a da vina pe cineva pentru ceea ce s-a întâmplat: „Nu l-am învinovățit niciodată pe Dumnezeu pentru ceea ce s-a întâmplat. A fost doar un ghinion foarte mare, tot ghinionul pe care îl poate avea cineva în viață”, mai spunea ea.

Michael Schumacher și-a încheiat cariera în Formula 1 la Marele Premiu al Braziliei din noiembrie 2012 și, la mai puțin de un an de la retragerea sa din activitate, a suferit un grav accident la schi, pe 29 decembrie 2013, în stațiunea Meribel din Franța, care avea să-l lase în comă și să-i schimbe pentru totdeauna viața.

