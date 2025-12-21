€ 5.0896
VIDEO Cum a celebrat Mbappe în stilul lui Cristiano Ronaldo, după ce a egalat un vechi record al starului portughez la Real Madrid
Data publicării: 08:54 21 Dec 2025

VIDEO Cum a celebrat Mbappe în stilul lui Cristiano Ronaldo, după ce a egalat un vechi record al starului portughez la Real Madrid
Autor: Andrei Itu

kylian-mbappe_19471200 Sursa foto: Agerpres / Kylian Mbappe
 

Starul francez Kylian Mbappe a marcat al 59-lea său gol pentru Real Madrid în 2025, sâmbătă seara, în cursul meciului câştigat cu scorul de 2-0 contra echipei Sevilla FC.

Prin urmare, atacantul francez Kylian Mbappe a egalat recordul starului portughezul Cristiano Ronaldo, care a înscris acelaşi număr de goluri pe parcursul unui an calendaristic (2013) pentru echipa din capitala Spaniei.

Zi specială pentru Kylian Mbappe

Kylian Mbappe a împlinit sâmbătă 27 de ani, Mbappe a transformat un penalty cauzat de brazilianul Rodrygo în minutul 86, după ce Jude Bellingham a reușit să deschidă scorul în prima repriză.

"Este o zi specială, pentru că este ziua mea de naştere. Obiectivul a fost să încheiem anul într-o notă pozitivă, iar atingerea acestui record este ceva cu adevărat incredibil. Să-l egalez pe Cristiano, idolul meu, cel mai bun jucător din istoria lui Real Madrid şi o legendă mondială, este o onoare pentru mine", a declarat Mbappe, pentru Real Madrid TV.

Mbappe a celebrat cu emblematicul "Siuu" al lui Cristiano Rnaldo

Căpitanul selecţionatei Franţei, al cărui dormitor din copilărie era acoperit cu postere cu "CR7", i-a adus un omagiu idolului său celebrând marcarea golului cu emblematicul "Siuu" al superstarului portughez.

"Am vrut să-i transmit un salut, pentru că a fost întotdeauna bun cu mine. Această celebrare a fost pentru el. În mod normal, am şi eu propriul mod în care sărbătoresc golurile, dar am vrut să împărtăşesc asta cu el astăzi. A fost idolul meu când eram copil, am o relaţie foarte bună cu el, este un prieten acum", a spus atacantul francez.

Video

@fthrd5 Mbappe goal today ????. #mbappe #realmadrid #sevilla #laliga #fyp ♬ original sound - 『 فـاولـر | ???????????????????????? 』

Mbappe a avut un început de sezon excepţional alături de o echipă inconsistentă a lui Real Madrid. El a marcat până în prezent 73 de goluri în 83 de partide în tricoul "blanco", fiind încă o distanţă uriaşă de Cristiano Ronaldo, cel mai bun marcator din istoria lui Real Madrid, cu 450 de goluri în 438 de partide.

În urma victoriei de sâmbătă, Real Madrid s-a apropiat la un singur punct de liderul FC Barcelona, ce va juca duminică în deplasare cu Villarreal.

Rezultate înregistrate în etapa a 17-a a campionatului Spaniei:


Vineri
Valencia CF - Mallorca 1-1
Au marcat: Duro (52), respectiv Costa (23).

Sâmbătă
Real Oviedo - Celta Vigo 0-0
Ionuţ Radu a fost integralist la Celta, în timp ce Horaţiu Moldovan a fost rezervă la Oviedo.

Levante - Real Sociedad 1-1
Au marcat: De La Fuente (90+4 - penalty), respectiv Kubo (45+1).

Osasuna Pamplona - Deportivo Alvaes 3-0
Au marcat: (72, 81 - penalty), Garcia (90+3).

Real Madrid - Sevilla FC 2-0
Au marcat: Bellingham (38), Mbappe (86 - penalty).

Duminică sunt programate partidele Girona - Atletico Madrid, Villarreal - FC Barcelona, Elche - Rayo Vallecano şi Betis Sevilla - Getafe, în timp ce luni urmează să se dispute partida Athletic Bilbao - Espanyol Barcelona, scrie Agerpres.

Cum arată clasamentul din La Liga


1. FC Barcelona 43 puncte
2. Real Madrid 42
3. Villarreal 35
4. Atletico Madrid 34
5. Espanyol Barcelona 30
6. Betis Sevilla 25
7. Celta Vigo 23 etc.

kylian mbappe
cristiano ronaldo
real madrid
