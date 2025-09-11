Data publicării:

Carlos Alcaraz, relație cu un model american. Cine este iubita spaniolului, cu șase ani mai mare

Autor: Iulia Horovei | Categorie: Sport
Sursa foto: Agerpres
Sursa foto: Agerpres

Noul lider mondial al tenisului masculin trăiește o poveste de dragoste cu un model american.

Carlos Alcaraz, în vârstă de 22 de ani, a fost surprins la US Open în compania noii sale iubite. Conform declarațiilor surorii modelului de costume de baie, Brooks Nader, spaniolul are o relație cu aceasta, potrivit The Sun.

Alcaraz a cucerit, duminică, titlul la US Open, al doilea din carieră, învingându-l pe italianul Jannik Sinner și consolidându-și statutul de lider mondial în tenis. În timp ce performanțele sale sportive sunt remarcabile, viața personală a tânărului sportiv atrage, de asemenea, atenția publicului.

La începutul acestui an, s-a speculat că Alcaraz ar avea o relație cu jucătoarea britanică Emma Răducanu, însă sportiva cu origini românești a subliniat că e vorba doar despre o prietenie solidă. 

Săptămâna trecută, într-o apariție la emisiunea Jimmy Kimmel, Brooks a fost întrebată dacă are o relație cu Jannik Sinner, după ce fusese observată la US Open. „Nu cred că el juca atunci. Ești aproape, ești pe aproape”, a răspuns modelul.

De fapt, ea asistase la meciul lui Alcaraz, din turul al patrulea, împotriva francezului Arthur Rinderknech.

Sora lui Brooks, Grace Ann, a confirmat oficial relația în timpul unui eveniment de la New York Fashion Week, organizat de Raising Cane's: „Zvonurile sunt adevărate. Dating este un termen relativ, dar știu că el este omul momentului”.

Brooks Nader, cu șase ani mai mare. A divorțat de fostul partener

Originară din Louisiana, Brooks a fost căsătorită cu antreprenorul în publicitate Billy Haire, iar apoi a avut o relație cu Gleb Shevchenko, partenerul ei din versiunea americană a emisiunii Dancing with the Stars, relație care s-a încheiat în luna aprilie.

Pe plan profesional, Alcaraz a avut o săptămână încărcată după victoria de la US Open. Ibericul a apărut în emisiunea Today alături de campioana de la US Open din acest an, bielorusa Aryna Sabalenka și a avut parte de un moment stânjenitor, când a fost numit „Jannik” de către colega sa de breaslă.

Sportivul și-a schimbat recent look-ul, alegând un blond platinat, după ce, înainte de turneu, a surprins publicul cu o tunsoare extrem de scurtă.

 

Citește și: Carlos Alcaraz și-a explicat schimbarea radicală de look, după victoria în primul tur de la US Open - FOTO în articol

