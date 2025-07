Gigi Becali dă afară doi fotbaliști după dezastrul suferit de FCSB cu Shkendija: Nu au ce căuta la echipa asta!

Becali a anunțat că Ovidiu Perianu și Marius Ștefănescu, care au intrat în teren pe parcursul reprizei secunde, vor fi scoși de pe listele pentru meciurile din campionat și cupele europene.

”Nu au ce căuta la echipa asta”

”Bine că am tras niște concluzii. Sunt niște concluzii. Perianu nu are ce căuta la echipa asta. Cică e bine la antrenamente, dar nu are ce să caute la echipa asta.

Perianu și Ștefănescu nu au ce căuta la echipa asta. Mâine, ordinul meu este ca Edjouma și Băluță să fie înapoi la echipă și ies Perianu și Ștefănescu. Gata, iese de pe toate listele Perianu, că ține locul acolo, aiurea”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport Special.

Formația câștigătoare a dublei dintre FCSB și Shkendija trece în turul trei preliminar din UEFA Champions League, unde va juca împotriva echipe calificate din confruntarea Qarabag - Shelbourne.

