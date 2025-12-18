Profesorul Mircea Coșea, colaborator DC News și DC Business, a murit. România pierde un mare analist

Mircea Coșea a fost profesor universitar, doctor în Știinţe Economice. Avea 83 de ani. La vârsta la care unii se retrag, profesorul era extrem de implicat în viața publică. Tocmai ce lansase două cărți - „Educația economică” și „Jurnal pe frontul războiului comercial”. De asemenea, răspundea la orice apel al jurnaliștilor. Era mereu prezent și avea expertiza necesară pentru a analiza orice subiect economic. Analizele sale erau așteptate cu mare interes de cititorii DC News și DC Business. Era un analist extrem de aplicat. Ne spunea mereu ce se întâmplă cu banii noștri și de ce se întâmplă. Era profesorul care explica economia pe înțelesul tuturor.

Anunțul morții a fost făcut de Realitatea Plus.

Între 1973-1980, Mircea Coșea a fost expert pe probleme de prognoză economică și macroeconomie la Comisia Economică ONU pentru Europa de la Geneva.

De mulți ani, îi citeați analizele pe DC News și DC Business. De asemenea, îl vedeați la emisiunile noastre.

Pe 4 decembrie, Mircea Coșea scria pe Facebook:

„Săptămâna trecută am avut probleme de sănătate ceea ce nu este surprinzător la vârsta mea. Am fost internat la Spitalul Floreasca, etajul 2 salonul 227. Domnul prof. dr Mircea Beuran, președintele Academiei de Științe Medicale m-a ”reparat” și de această dată. Îi mulțumesc, îl admir, îi sunt recunoscător dar nu despre domnia sa vreau să vorbesc de această dată.



Stimați prieteni, sănătatea este mai bună decât toate, dar uneori ea depinde nu doar de știința medicală, ci și de modul cum aceasta este aplicată. În cazul de față am văzut și am simțit pe propria piele cum știința eminentului profesor s-a aplicat de către o categorie puțin cunoscută a mediului sanitar, aceea a asistenților medicali.



Cum spuneam, am fost internat în salonul 227 etaj 2 Floreasca. Este un salon post operatoriu cu 10 paturi. Meseria mea, care timp de aproape 60 de ani mi-a intrat în sânge nu m-a lăsat ca între branule, perfuzii și colectări să nu ”analizez” modul cum funcționează sistemul sanitar, pe un eșantion reprezentat de salonul cu pacienți aflați în chinurile durerilor și stresului post operatoriu.



Concluzia: Surprinzătoare dar adevărată. O săptămână, 24 din 24 am asistat la o activitate de excelență. Doamnele și domnișoarele asistente au performat la cel mai înalt nivel de competență, de responsabilitate și de comportament super civilizat, de o empatie permanentă față de fiecare pacient în parte. Dacă nu ar fi aparent incompatibilă cu ”spitalul” pot spune că își practică meseria cu eleganță. De ziua României, fiind pacient, m-am simțit și eu mândru că sunt român pentru că beneficiam de înalta calitate a muncii unor românce: doamnele și domnișoarele asistente medicale”.

Mircea Coșea a avut un rol hotărâtor în punerea bazelor economiei de piaţă în România

Profesorul Mircea Coșea, fost Președinte al Comisiei Naționale de Strategie (1990-1993), fost Președinte al Consiliului pentru Reforma și ministru de stat (1993-1996)



Mircea Coșea avut un rol hotărâtor în punerea bazelor economiei de piaţă în România prin crearea pieţei de capital. A reprezentat România în negocierile cu Banca Mondială şi Fondul Monetar Internaţional. A fost observator şi deputat în Parlamentul European.



Fost deputat în Parlamentul României, membru al Comisiei pentru Muncă şi Protecţie Socială; a fost preşedinte al Institutului Naţional de Administraţie. A publicat manuale de economie, volume de scrieri şi studii economice, precum şi numeroase articole în publicaţii româneşti şi străine.

Mircea Coșea a format generații de studenți în domeniul economiei politice și al integrarii europene

Mircea Coșea a activat ca profesor la ASE Bucuresti și la alte universități. A format generații de studenți în domeniul economiei politice și al integrarii europene. Între anii 1973 și 1980 a lucrat la Comisia Economică a Națiunilor Unite pentru Europa, la Geneva. În perioada 1993–1996 a fost prim-viceprim-ministru și președinte al Consiliului pentru Strategie și Reformă Economică, având un rol important în procesul de tranziție al României către economia de piață.

A reprezentat Romnia în relația cu instituțiile financiare internaționale și a fost deputat în Parlamentul României în mai multe legislaturi, precum și membru al Parlamentului European. A fondat și condus organizații dedicate studiilor de prognoză și strategie economică.

Mircea Coșea a fost colaborator al publicațiilor DC News și DC Business, încă de la începutul acestor publicații. Analizele sale erau extrem de apreciate de cititorii noștri. Iar pentru acest lucru îi vom rămâne veșnic recunoscători.

A scris mai multe cărți printre care „Jurnal pe frontul războiului comercial”, „Educația economică”, „Criza economică și criza gândirii economice”, „Dacă industrie nu e, nimic nu e. Reindustrializarea României”, „Uniunea Europeană, cu bune și cu rele”, „Lumea se schimbă! România ce face?”, „Banii României (Colecția Economică)”, „Criza noastră cea de toate zilele - Eseuri economice”.

Dumnezeu să-l odihnească!