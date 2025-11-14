Mircea Coșea a explicat că România este izolată din punct de vedere economic și că țara nu are interlocutori capabili să negocieze pe plan internațional. În contrast, Polonia a înțeles schimbările din lume, și-a diversificat relațiile economice și a dezvoltat legături importante nu doar în Europa, ci și cu state din Asia-Pacific, Orientul Apropiat și America Latină.

„Vorbeați și despre Polonia, că totuși are o umbrelă mult mai mare a Americii asupra lor. Ungaria la fel.... Vedem că Ungaria e luată în vedere de președintele Trump pentru o eventuală întâlnire cu Putin. Numai noi am rămas aici, în zona asta. Parcă nu ne mai bagă nimeni în seamă", a spus jurnalistul Mihai Ciobanu.

„În momentul de față noi suntem izolați din punct de vedere al interesului economic, din punct de vedere al greșelilor care se fac. Nu pot să nu spun că reprezentanții USR în Guvern nu fac față sarcinilor pe care le au, fac gafe. Lucrurile astea se văd. Trebuie să ai interlocutor, iar România nu oferă interlocutor, nu are cine să facă o negociere, cine să discute în momentul de față.

La Polonia mai este un lucru care trebuie remarcat. Polonia este țara care a înțeles de la început că, în sistemul în care lumea se schimbă și Europa nu este printre premianți, trebuie să aibă și o viziune extracomunitară, iar Polonia are relații foarte importante cu extracomunitarul, nu numai cu țările zonei Asia-Pacific, dar și cu Orientul Apropiat, are relații din ce în ce mai importante cu America Latină. Deci și-a diversificat relațiile văzând că numai pe Europa nu poate să mai fie competitivă din punct de vedere al obiectivelor pe care și le-a propus", a spus Mircea Coșea.

„România nu are nimic de oferit"

Potrivit profesorului, România stagnează și a devenit irelevantă pe plan economic după retragerea americanilor. Acesta a explicat că, spre deosebire de Turcia, România nu mai are un rol strategic la Marea Neagră și nu are nimic concret de oferit în negocieri internaționale.

„Noi batem pasul pe loc. E un moment grav, pentru că plecarea americanilor a scos în evidență faptul că România nu mai e pe harta economică. Să nu ne facem iluzii. Văd că apar niște păreri ale unora care nu sunt în domeniu, care spun: „România are o importanță strategică la Marea Neagră și toți se vor agăța de așa ceva”. Nu! Strategia lui Trump... Pilonul de forță în Marea Neagră nu este nici pe departe România, ci este Turcia. Să nu ne amăgim cu gândul că, dacă se întâmplă ceva, toți vor spune: „Hai cu România înainte”. Nu!

România nu are nimic de oferit. Asta e problema, până la urmă, simplă, mercantilă, poate chiar de piață. Când faci ceva, când te prezinți undeva, când negociezi ceva, trebuie să vii cu ceva. Cu ce vine România? Care e forța economică a României? Nu are nicio forță. Ea depinde de toată lumea. Care e forța financiară? Nici asta nu se poate vedea.

Care e forța pieței de muncă? Păi am pierdut-o și pe aia că importăm. Forță politică? Este un pion politic important în zonă? Nu, e nici pe o parte. Cu ce? Cu ce a contribuit România la politica europeană în ultima perioadă? Din contră, avem niște probleme pe care unii nu le realizează", a spus Mircea Coșea.

„Trebuie să luăm măsuri. Suntem atacați din toate părțile"

Mircea Coșea a avertizat că acordul Uniunii Europene cu țările din Mercosur este dăunător pentru România, deoarece va afecta competitivitatea produselor agricole românești, în special a cerealelor.

„Spre exemplu, persoane importante din economia noastră spun: „Ce bine că Uniunea Europeană va încheia un acord cu țările latino-americane pentru că vom deschide relațiile cu ei". Acest acord cu Mercosur este letal pentru România. Noi pierdem ceea ce am reușit. Și am reușit ca să avem o anumită competitivitate la produsele cerealiere. Le vom pierde pentru că ei vin cu mult mai multă competitivitate.

România este atacată pe ramuri agricole și de decizia Uniunii Europene în legătură cu Ucraina. Mărfurile ucrainene agricole vor intra fără să aibă taxă. Toate lucrurile astea arată că trebuie să luăm măsuri. Suntem atacați din toate părțile", a spus Mircea Coșea la emisiunea „Totul despre bani", de pe DC News și DC News TV.

