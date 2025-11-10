Analiza lui Mircea Coșea: Ce înseamnă retragerea trupelor americane și ce nu a înțeles România / video

Mircea Coșea, profesor de economie, a vorbit despre retragerea trupelor americane din România și a explicat că acest moment marchează o schimbare de influență în regiune, gestionată greșit de autorități.

Potrivit profesorului, economia mondială trece printr-o transformare majoră, în care globalizarea neoliberală nu mai funcționează, iar relațiile de forță și militare devin dominante. În noua paradigmă, Europa este perdantă, deoarece Uniunea Europeană nu reușește să țină pasul cu ritmul actual al economiei globale.

„Eu cred că momentul devine din ce în ce mai periculos pentru că a apărut un alt element important pe care eu nu-l consider important din punct de vedere al efectului lui atât de mult, ci din punct de vedere al modului cum a fost gestionat în România: plecarea trupelor americane. Efectivele americane se micșorează în România, iar acea expresie simplă, dar extrem de elocventă a președintelui american când spunea că nu e mare lucru arată un lucru care pentru mine înseamnă intrarea acestei zone în alt sistem de influență.

În România nu s-a conștientizat, la nivelul factorilor politici, o schimbare care a avut loc puțin mai tacit încă de acum 5-6 ani, dar care s-a accentuat după venirea domnului Trump la Casa Albă, și anume paradigma economiei mondiale se schimbă esențial.

Două lucruri sunt importante aici. În primul rând, faptul că avem un alt tip de globalizare - globalizarea pe care am conceput-o pe sistemul modelului neoliberal nu mai funcționează. În al doilea rând, relațiile economice sunt depășite de relațiile de forță, de relațiile militare. Deci o altă paradigmă care arată care este starea economiei mondiale. Și această stare a economiei mondiale ne arată că în această nouă paradigmă există un perdant: Europa. Uniunea Europeană nu face față acestei paradigme, Uniunea Europeană are niște probleme mari, decalaje de dezvoltare, decalaje de birocratizare, decalaje de acordare la ritmul pe care economia îl are în prezent", a spus Mircea Coșea.

Ce nu a înțeles România

Profesorul a explicat că România nu a înțeles corect conceptul de parteneriat strategic, spre deosebire de Polonia. Potrivit acestuia, lipsa unui capital american semnificativ în România a contribuit la retragerea trupelor americane.

„România nu a înțeles acest lucru. România nu a înțeles conceptul de partener strategic. Aici nu putem să nu aducem în discuție Polonia. Polonia l-a înțeles. Partener strategic nu înseamnă să aduci la Marea Neagră niște soldați americani și eventual să mai construiești și o bază acolo și să te mai lauzi că ai soldați americani. Nu asta contează. Contează ca partenerul strategic să fie dublat de un partener strategic economic.

Care este importanța capitalului american în Polonia și care este în România? Capitalul american în România e pe locul 4 și nu este reprezentativ. În Polonia e pe primul loc și are cele mai importante ramuri. (...)

Militarii își apără capitalul național. Strategia militară e o strategie de apărare a capitalului. Dacă noi am fi avut în România capital american reprezentativ la nivelul Poloniei, americanii nu plecau din România. Au plecat. Asta e situația", a spus Mircea Coșea.

„Am pierdut steagul american. Cu ce îl înlocuim?"

Potrivit profesorului, retragerea steagului american din România slăbește încrederea investitorilor străini, deoarece prezența SUA garanta stabilitate și protecție.

„Dar nu a plecat trupa, a plecat steagul american. Ori steagul american pe teritoriul României înseamnă că România este în tabăra americană, înseamnă că aici pot să vină investitori pentru că se bazează pe faptul că americanii au grijă de România, poate să vină capital străin sub orice formă pentru că înseamnă că americanii consideră România ca un loc bun de investit.

Am pierdut steagul american deocamdată. Cu ce îl înlocuim? Cu steagul Uniunii Europene? E perfect, eu sunt european 100%, îmi pare foarte bine, însă Europa nu face față actualei schimbări internaționale. Este mult în urmă, îi trebuie ani de zile și o altă conducere la nivelul Comisiei Europene pentru a înțelege care este trendul”, a spus Mircea Coșea la emisiunea „Totul despre bani", de pe DC News și DC News TV.

Video: