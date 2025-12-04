€ 5.0910
BANCUL ZILEI: Spargerea din living
Data publicării: 09:17 04 Dec 2025

BANCUL ZILEI: Spargerea din living
Autor: Crişan Andreescu

banc5_34674600
 

Bancul zilei. Un hoț intră într-o casă, ajunge în living  și începe să scotocească prin sertare.ul zilei. Un hoț intră într-o casă și începe să scotocească.

-La un moment dat aude o voce:

-Iisus te privește!

Hoțul se oprește, se uită în jur, dar nu vede nimic și își zice în sinea lui: "Mi s-a părut  mie din cauza emoției", și începe să scotocească din nou.

După un timp aude din nou:

-Iisus te privește!

De data asta se uită mai atent, și într-un colț vede o colivie cu un papagal. Răsuflă ușurat și zice:

-Aaa, tu erai Iisus?

-Nu, eu sunt Moise. IIsus e pitbull-ul din pragul ușii!

