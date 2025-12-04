BANCUL ZILEI: Spargerea din living

Bancul zilei. Un hoț intră într-o casă, ajunge în living și începe să scotocească prin sertare.ul zilei. Un hoț intră într-o casă și începe să scotocească.
-La un moment dat aude o voce:
-Iisus te privește!
Hoțul se oprește, se uită în jur, dar nu vede nimic și își zice în sinea lui: "Mi s-a părut mie din cauza emoției", și începe să scotocească din nou.
După un timp aude din nou:
-Iisus te privește!
De data asta se uită mai atent, și într-un colț vede o colivie cu un papagal. Răsuflă ușurat și zice:
-Aaa, tu erai Iisus?
-Nu, eu sunt Moise. IIsus e pitbull-ul din pragul ușii!
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News