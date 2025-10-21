BANCUL ZILEI: Replica profesoarei de Religie

Bancul zilei. Un tip invită în oraș o tânără care lucrează ca profesoară de Religie.
Plimbându-se prin parc, acesta îi oferă o țigară.
-Nu mulțumesc, ce le voi spune după aceea copiilor la școală?
Merg mai departe, băiatul o invită la un pahar cu vin.
-Nu mulțumesc, ce le voi spune după aceea copiilor la școală?
În sfîrșit se urcă în mașină pentru a o duce acasă. Puțin crispat, tipul o întreabă:
-Mergi cu mine la un hotel?
-Sigur, cu plăcere.
-Cum se poate? Ce o se le spui copiilor la școală?
-Ce le spun mereu. Nu trebuie să fumezi și să bei pentru ca să te simți bine!
Vezi și: BANCUL ZILEI: Ce înseamnă...
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu