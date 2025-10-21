BANCUL ZILEI: Replica profesoarei de Religie

Plimbându-se prin parc, acesta îi oferă o țigară.

-Nu mulțumesc, ce le voi spune după aceea copiilor la școală?

Merg mai departe, băiatul o invită la un pahar cu vin.

-Nu mulțumesc, ce le voi spune după aceea copiilor la școală?

În sfîrșit se urcă în mașină pentru a o duce acasă. Puțin crispat, tipul o întreabă:

-Mergi cu mine la un hotel?

-Sigur, cu plăcere.

-Cum se poate? Ce o se le spui copiilor la școală?

-Ce le spun mereu. Nu trebuie să fumezi și să bei pentru ca să te simți bine!

