€ 5.0890
|
$ 4.3632
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 08:43 21 Oct 2025

BANCUL ZILEI: Replica profesoarei de Religie
Autor: Crişan Andreescu

banc4_81953200
 

Bancul zilei. Un tip invită în oraș o tânără care lucrează ca profesoară de Religie.

Plimbându-se prin parc, acesta îi oferă o țigară.

-Nu mulțumesc, ce le voi spune după aceea copiilor la școală?

Merg mai departe, băiatul o invită la un pahar cu vin.

-Nu mulțumesc, ce le voi spune după aceea copiilor la școală?

În sfîrșit se urcă în mașină pentru a o duce acasă. Puțin crispat, tipul o întreabă:

-Mergi cu mine la un hotel?

-Sigur, cu plăcere.

-Cum se poate? Ce o se le spui copiilor la școală?

-Ce le spun mereu. Nu trebuie să fumezi și să bei pentru ca să te simți bine!

Vezi și: BANCUL ZILEI: Ce înseamnă...

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Ancheta Nordis se extinde: Peste 300 de plângeri noi și un prejudiciu de 35,8 milioane €
Publicat acum 3 minute
Percheziții DNA în 6 județe din țară: Mai multe firme auto, investigate pentru evaziune de milioane
Publicat acum 11 minute
Tot ce trebuie să știi despre jaful de la Luvru. Hoții au luat bijuteriile în doar 4 minute
Publicat acum 23 minute
Alegerile parțiale din București, în minivacanță sau ”turul doi, înapoi”? Se scurge timpul pentru propunerea PSD
Publicat acum 44 minute
Cine e Sanae Takaichi, prima femeie premier din istoria Japoniei
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 19 Oct 2025
Ministrul luat în calcul, de la Cotroceni, să-l înlocuiască pe Bolojan: Va fi o lovitură gravă
Publicat acum 22 ore si 34 minute
Pensiile magistraților: CCR a luat decizia. Se confirmă scenariul remarcat de DCNews
Publicat pe 19 Oct 2025
Horoscop săptămânal 20-26 octombrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
Publicat pe 19 Oct 2025
Vasilica Enache și explozia din Rahova. Teoria conspirației care face furori în România, demontată de o supraviețuitoare de la Colectiv
Publicat acum 14 ore si 40 minute
Scandalul pensiilor magistraților acoperă adevăratul pericol pentru judecători
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close