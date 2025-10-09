BANCUL ZILEI: Când trebuie să-ți ții gura

-Ce s-a întâmplat, o întreabă medicul?

-Nu știu ce să mai fac. De câte ori soțul vine băut acasă mă bate de mă rupe!

-Am un leac pentru asta, îi răspunde medicul. De cîte ori vine soțul băut acasă trebuie să iei o cană cu ceai de mușețel și faci gargară, și tot să faci gargară.

După vreo două săptămâni, femeia arătând proaspătă și renăscută se prezintă din nou la medic.

-Domn doctor, ideea dumneavoastră a fost strălucită. De căte ori soțul venea băut, eu am tot făcut gargară cu ceaiul de mușețel, și niciodată acesta nu m-a atins.

-Vezi, dacă-ți ții gura!

