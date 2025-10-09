€ 5.0953
Data publicării: 08:46 09 Oct 2025

BANCUL ZILEI: Când trebuie să-ți ții gura
Autor: Crişan Andreescu

banc5_34674600
 

Bancul zilei. Nemaiputând îndură bătăile soțului, femeia se prezintă la medic.

-Ce s-a întâmplat, o întreabă medicul?

-Nu știu ce să mai fac. De câte ori soțul vine băut acasă mă bate de mă rupe!

-Am un leac pentru asta, îi răspunde medicul. De cîte ori vine soțul băut acasă trebuie să iei o cană cu ceai de mușețel și faci gargară, și tot să faci gargară.

După vreo două săptămâni, femeia arătând proaspătă și renăscută se prezintă din nou la medic. 

-Domn doctor, ideea dumneavoastră a fost strălucită. De căte ori soțul venea băut, eu am tot făcut gargară cu ceaiul de mușețel, și niciodată acesta nu m-a atins.

-Vezi, dacă-ți ții  gura!

Vezi și: BANCUL ZILEI: Olteanul, cu trenul la București

