BANCUL ZILEI: Clipe de tandrețe, după nuntă

Bancul zilei. În noaptea nunții, momente de tandrețe între soți.
Soțul începe să-i mângâie burta soției, și apoi î zice cu un glas mieros:
-Aci e domeniul meu, și aici am să sădesc cartofi, și a adormit. A doua noapte la fel și îi spune:
-Aici voi sădi varză, și adoarme din nou. În a treia noapte, înainte ca soțul să mai spună ceva, soția îi zice:
-Aizi mă agronomule, dacă în seara asta nu plantezi un "morcov", să știi că eu dau câmpul în arendă!
