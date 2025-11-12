€ 5.0845
BANCUL ZILEI: Clipe de tandrețe, după nuntă
Data publicării: 08:41 12 Noi 2025

BANCUL ZILEI: Clipe de tandrețe, după nuntă
Autor: Crişan Andreescu

banc5_34674600
 

Bancul zilei. În noaptea nunții, momente de tandrețe între soți.

Soțul începe să-i mângâie burta soției, și apoi î zice cu un glas mieros:

-Aci e domeniul meu, și aici am să sădesc cartofi, și a adormit. A doua noapte la fel și îi spune:

-Aici voi sădi varză, și adoarme din nou. În a treia noapte, înainte ca soțul să mai spună ceva, soția îi zice:

-Aizi mă agronomule, dacă în seara asta nu plantezi un "morcov", să știi că eu dau câmpul în arendă!

