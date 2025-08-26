BANCUL ZILEI: Tortul pentru aniversarea soției

Bancul zilei. Pentru ziua de naștere a soției sale, un doctor se gândi să-i ofere în dar un tort

Tortul avea următorul text: „Nu îmbătrânești, ci doar devii mai bună”.

Când a fost întrebat cum ar dori să fie aranjate aceste cuvinte, a explicat pe scurt:- Păi scrie „nu îmbătrânești” mai sus și „ci doar devii mai buna” mai jos. A venit ziua minunată și, când a desfăcut tortul din ambalaj, nu mică i-a fost mirarea când a descoperit că pe tort scria:

„Nu îmbătrânești mai sus, ci doar devii mai bună mai jos”!

