A acționat Trump în afara Constituției după ce a atacat Venezuela și l-a arestat pe Maduro? Ce spune legea

Senatorul republican Mike Lee a declarat sâmbătă că a discutat la telefon cu secretarul de stat american Marco Rubio, care i-a spus că acţiunea SUA în Venezuela "se încadrează probabil în autoritatea inerentă a preşedintelui (Trump), în temeiul Aticolului II din Constituţie, de a proteja personalul american de un atac iminent", relatează Agerpres și DPA.

Mai înainte, senatorul Mike Lee îşi exprimase îngrijorarea cu privire la acest atac şi a postat mesajul: "Aştept cu nerăbdare să aflu ce, dacă există ceva, ar putea justifica constituţional această acţiune în absenţa unei declaraţii de război sau a unei autorizaţii pentru utilizarea forţei militare".

Mai mulţi senatori americani, inclusiv republicanul Mike Lee, au criticat atacul lansat sâmbătă de SUA asupra Venezuelei.

"Acest război este ilegal, este jenant că am ajuns de la rolul de poliţist mondial la cel de bătăuş mondial în mai puţin de un an", a postat pe reţeaua X senatorul democrat de Arizona, Ruben Gallego.

"Nu există niciun motiv pentru care să fim în război cu Venezuela", a adăugat el.

"Indiferent de rezultat, greşim că începem acest război în Venezuela", a subliniat Gallego într-o nouă postare.