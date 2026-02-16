€ 5.0953
DCNews Stiri Prima reuniune a Consiliului de Pace. Cine participă și agenda evenimentului
Data actualizării: 17:23 16 Feb 2026 | Data publicării: 17:08 16 Feb 2026

Prima reuniune a Consiliului de Pace. Cine participă și agenda evenimentului
Autor: Iulia Horovei

donald trump sua consiliul pentru pace Președintele american Donald Trump. În plan secund, Consiliul pentru Pace (Board of Peace). Sursa foto: Agerpres

Prima reuniune a Consiliului de Pace are loc pe 19 februarie, la Washington, SUA, reunind mai mulți lideri ai lumii, printre care și președintele României, Nicușor Dan.

Prima reuniune a Consiliului pentru Pace (Board of Peace), inițiat de președintele american Donald Trump, este programată să aibă loc joi, 19 februarie, la Washington, D.C. SUA au invitat mai multe state la sediul redenumit al Institutului Donald J. Trump pentru Pace, printre care și România. 

România participă la prima reuniune a Consiliului de Pace

Preşedintele României Nicușor Dan a confirmat duminică, 15 februarie, că va merge la prima reuniune a Consiliului pentru Pace de la Washington. Acesta va participa în calitate de observator, și nu de membru, asemenea altor țări europene, precum Ungaria și Bulgaria, care au semnat, la sfârșitul lunii ianuarie, la Davos, Elveția, cartea fondatoare a entității formate de președintele american Donald Trump.

Celelalte state europene au decis să analizeze dacă aderarea la un astfel de organism internațional este oportună sau nu. Și România studiază, la rândul său, modul concret de participare și statutul pe care îl va avea, în viitor, la Consiliul pentru Pace.

Citește și: Decizia Poloniei privind aderarea la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump

Lista țărilor care și-au anunțat participarea

Delegații din peste 20 de țări, inclusiv șefi de state, sunt așteptate să participe la prima reuniune a Consiliului pentru Pace.

Din Europa, țările care vor participa ca observatori sunt România, Cipru și Italia. De asemenea, Ungaria și-a anunțat participarea la prima reuniune a Consiliului pentru Pace. Până în acest moment, Bulgaria, cea care a semnat cartea fondatoare, nu a oferit un răspuns concret în privința participării din 19 februarie. 

Din partea Comisiei Europene, tot în calitate de observator, va participa comisara Dubravka Šuica, după ce, și președinta executivului european, Ursula von der Leyen, a primit o invitație la reuniunea din 19 februarie. 

Alte țări care vor participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace

  • Israel
  • Turcia
  • Egipt
  • Arabia Saudită
  • Indonezia
  • Pakistan

Întâlnirea are loc la Washington pe 19 februarie 2026

Reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, programată la Washington pe 19 februarie, va avea ca principal obiectiv prezentarea planului financiar pentru reconstrucția Fâșiei Gaza, inclusiv constituirea unui fond internațional de miliarde de dolari, dar și discutarea posibilității unei forțe internaționale de stabilizare cu mandat ONU, potrivit presei internaționale. 

Citește și: •  Cine e în spatele deciziei lui Nicușor Dan privind Consiliul pentru Pace? Ipoteza lui Chirieac

