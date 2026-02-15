€ 5.0943
Data actualizării: 19:44 15 Feb 2026 | Data publicării: 18:00 15 Feb 2026

Începe Săptămâna albă. De ce se mănâncă ouă, lapte și brânză înainte de Postul Paștelui
Autor: Anca Murgoci

lapte oua pexels-mikhail-nilov-6957827 lapte și ouă / Fotografie de la Mikhail Nilov: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/faina-lapte-coacere-proaspat-6957827/

Începe Săptămâna albă cu șapte zile înainte de Postul Paștelui.

Începem ultima săptămână înainte de Postul Paștelui, numită şi Săptămâna albă sau a brânzei. În această săptămână nu se mai consumă carne, ci lapte, ouă și brânză, iar miercuri și vineri este dezlegare şi la peşte. Programul liturgic începe să dobândească elemente specifice postului.

De ce se mănâncă ouă, lapte, brânză înainte de Postul Paștelui

Săptămâna albă arată importanţa şi specificul liturgic ale acestei perioade de şapte zile în cursul anului bisericesc.

Biserica îi obișnuiește pe credincioși cu practica postirii (prin abținerea de la consumul de carne), permițându-le, totuși, să se întărească pentru cele 40 de zile în care se vor osteni, cu produse din lapte, ouă şi peşte. Albul acestor alimente simbolizează haina luminoasă a postului pe care urmează să-l începem.

„Faptul că săptămâna se numeşte „albă” este un înţeles mistico-simbolic legat de vieţuirea primilor oameni în Rai, unde ei nu consumau carne; consumul cărnii şi al sângelui ca viaţă începe în neamul omenesc abia după momentul căderii în păcat. Dacă ne raportăm şi la Evanghelia care s-a citit duminică, cea despre Înfricoşătoarea Judecată, vedem că Săptămâna albă trimite şi la o dimensiune eshatologică a vieţuirii omului după Înfricoşătoarea Judecată, când drepţii vor auzi cuvântul lui Hristos: „Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi Împărăţia pregătită vouă de la întemeierea lumii!” (Mt. 25, 34).

De aceea, în săptămâna aceasta nu mâncăm carne deoarece această perioadă de şapte zile nu e altceva decât un chip al reîntoarcerii noastre la starea paradisiacă din care am căzut, dar, în acelaşi timp, şi un chip al vieţuirii în Împărăţia lui Dumnezeu, un chip al reaşezării omului în Împărăţia lui Dumnezeu.

Pe de altă parte, albul acesta al laptelui, al brânzei şi al ouălor simbolizează haina cea luminoasă în care urmează să ne îmbrace postul pe care-l începem. Dincolo de înţelesurile mistice, trebuie precizat că dezlegările care se dau în perioada dinaintea Postului Mare sunt şi o pregătire trupească a creştinilor pentru postul care va veni. Postul Mare, fiind un post foarte aspru, rostul zilelor acestea de harţi sau al dezlegărilor este o anumită fortificare a trupului în vederea ostenelilor duhovniceşti care vor veni.

Biserica procedează cu un discernământ duhovnicesc pentru credincioşii ei, îngrijindu-se şi de cele ale trupului, ca ei să fie pregătiţi pentru post până şi la modul trupesc, pentru această osteneală a postirii. Acum ei îşi fortifică trupul pentru că va urma o perioadă de 40 de zile în care ei se vor osteni duhovniceşte, dar şi postind efectiv, adică trupeşte”, a spus profesorul Lucian Farcaşiu.

Postul Paștelui începe luni, 23 februarie.

VEZI ȘI: Începe Postul Paștelui. Alimentul pe care Biserica nu-l interzice, dar medicii da. Bilic: Mi se pare absurd să existe așa ceva. Ar trebui primul interzis pe listă 

postul pastelui
oua
branza
lapte
carne
peste
retete
