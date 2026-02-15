Secretarul de stat american Marco Rubio merge în Slovacia şi Ungaria

Marco Rubio urmează să ajungă în Slovacia şi Ungaria, la o zi după apelul său adresat europenilor de a apăra civilizaţia occidentală.

Sâmbătă, la Munchen, secretarul de stat american i-a îndemnat pe europeni să se unească pentru a susţine viziunea preşedintelui american asupra ordinii mondiale, pledând în acelaşi timp pentru revitalizarea legăturii cu o Europă "puternică".

Într-o vizită de doar câteva ore duminică la Bratislava, Rubio urmează să se întâlnească cu premierul slovac Robert Fico, care afirmă că împărtăşeşte aceeaşi ideologie suveranistă şi naţionalistă ca preşedintele american Donald Trump.

Secretarul de stat american va călători apoi luni la Budapesta pentru întâlniri cu oficiali ungari, inclusiv cu premierul Viktor Orban.

Trump nu îşi ascunde sprijinul pentru liderul naţionalist ungar, pe care l-a descris ca fiind un "bărbat puternic", înaintea alegerilor legislative din Ungaria, programate pentru 12 aprilie.

Departamentul de Stat al SUA a anunţat săptămâna trecută că Rubio va discuta în cadrul acestor vizite despre cooperarea energetică şi probleme bilaterale, inclusiv angajamentele NATO, notează duminică Reuters.