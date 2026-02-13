€ 5.0943
DCNews Stiri Incendiu provocat de o mașină electrică în București. De ce ar fi putut exista o reacție întârziată a pasagerilor
Data publicării: 17:52 13 Feb 2026

EXCLUSIV Incendiu provocat de o mașină electrică în București. De ce ar fi putut exista o reacție întârziată a pasagerilor
Autor: Ioan-Radu Gava

masina smart incendiu in capitala Inquam Photos / Cosmin Enache

Psihologul Bogdan Cotigă a făcut o analiză cu privire la incendiul provocat astăzi de o mașină smart în Capitală.

Un incendiu a izbucnit  vineri pe Bulevardul Constructorilor din București, din primele informații de la un autoturism electric în care se aflau doi soți. Mai multe vehicule aflate în preajma mașinii incendiate au fost afectate și, din păcate, o femeie de 51 de ani, pasageră a autoturismului în cauză, a murit incendiată.

Soțul femeii, în vârstă de 56 de ani, a fost scos din vehicul cu arsuri pe suprafața corpului și transportat de urgență la Spitalul Bagdasar-Arseni din Capitală. Incendiul s-a extins rapid la mașinile parcate în stânga și în dreapta, alimentat de intensitatea flăcărilor. În ciuda intervenției prompte, tragedia nu a mai putut fi evitată. Cele două persoane sunt singurele victime ale acestui eveniment.

O mașină electrică a ars în București cu o persoană captivă în autoturism. Titi Aur: Instrumentul pe care orice șofer trebuie să-l aibă

Psihologul Bogdan Cotigă: Gândurile ne pot înfrâna instinctele de conservare

În urma incendiului din Capitală se ridică mai multe întrebări: În primul rând, unde se afla mașina în momentul în care a luat foc sau a început să iasă fum? Era staționată sau era în mers, pe carosabil? De asemenea, de ce șoferul mașinii, dacă se afla în mers, nu a avut instinct de autoconservare și a mai pierdut timp pentru a parca mașina lângă alte vehicule, deși văzuse că din aceasta iese fum sau există flacără deschisă?

Răspunsuri la aceste întrebări a încercat să ofere psihologul Bogdan Cotigă, într-un interviu exclusiv pentru DC News, însă fără a avea la momentul de față (n.r. 13.02.2025, ora 18:00) toate datele necesare cu privire la ce s-a întâmplat, de fapt.

„Noi avem foarte multe preconcepții despre aceste instincte: paternal, maternal, de conservare etc. Totuși, modelarea culturală la nivel civilizațional - felul în care noi suntem crescuți și educați - ne poate modifica aceste porniri instinctuale. Cu siguranță avem un instinct de a căuta hrană, de a mânca, dar am văzut că există oameni care fac greva foamei fără niciun fel de problemă și care chiar mor din această cauză. Aceste instincte, în funcție de interesul pe care îl avem, pot fi înfrânate. Nu sunt ceva implacabil“, a precizat psihologul.

Ce ascunde al 36-lea femicid din România din acest an, întâmplat la Craiova. Psihologul Cotigă spune ce poate fi dincolo de ușa apartamentului unei astfel de familii

Bogdan Cotigă a adăugat că, în cazul de față, în situația în care șoferul mașinii a ales să parcheze vehiculul lângă alte autoturisme, ar fi putut să apară o „dorință de a salva mașina“, care ar fi fost mai puternică decât „instinctul de conservare pe care noi considerăm că-l avem“.

De asemenea „poate șoferul nu a evaluat că se poate ajunge la așa ceva“, a mai punctat psihologul. 

„Eu am văzut o poză cu acea mașină și mai rămăsese doar un cadru. A ars complet! Poate nu s-a gândit că se va ajunge ca mașina să pățească așa ceva. Acesta este un alt motiv care ar fi putut întârzia reacția. Chiar dacă instinctele noastre sau lucrurile pe care le-am moștenit de la mamifere sunt destul de puternice, există astfel de situații, când gândurile le pot înfrâna, chiar dacă sunt în dezavantajul nostru“, a mai explicat psihologul Bogdan Cotigă.

bogdan cotiga
incendiu
masini electrice
